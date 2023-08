La nuova ondata di calore si sta diffondendo in quasi tutta Italia, portando con sé temperature più elevate del solito. Con città come Firenze dove si prevedono temperature straordinariamente alte, il caldo estivo sembra destinato a persistere, sfidando le attese di un raffreddamento tipico di fine agosto. Ma diamo uno sguardo più dettagliato al meteo previsto per le prossime due settimane.

Impennata delle temperature in Italia

Nuova ondata di caldo in quasi tutta Italia. La percezione del calore sarà minore nel settore adriatico meridionale e quello ionico, ma in molte altre parti, le temperature supereranno la media. A Firenze, ad esempio, si prevede un massimo di 38°C per Ferragosto, ben al di sopra della media di 31,5°C. Altre città come Parma, Modena e Reggio Emilia nel Nord Italia, e Siena in Toscana, registreranno 36°C. Milano avrà una temperatura leggermente al di sopra della media di oltre 4°C con gli attesi 34°C, mentre Roma si attesterà sui 33°C.

Persistenza del caldo dopo Ferragosto

Nonostante ci siamo abituati a temperature più alte negli anni recenti, il protrarsi del caldo dopo Ferragosto è da considerare inusuale. Questa ondata di caldo influenzerà in modo significativo tutta l’Europa occidentale, raggiungendo persino le Isole Britanniche e ostacolando le correnti oceaniche, spesso associate a piogge frequenti. Questa condizione potrebbe portare a un inizio di autunno meteoorologico asciutto in Italia.

Implicazioni per l’Europa e proiezioni per il futuro

L’ondata di calore sta avendo ripercussioni anche sull’Europa occidentale. Questa situazione potrebbe influenzare l’inizio dell’autunno, rendendolo più secco del solito in Italia. Inoltre, le proiezioni del Centro Meteo Europeo indicano un deficit di piogge per il Nord Italia, in particolare nella regione alpina e prealpina.

Temperature massime previste fino al 15 agosto 2023

Firenze 38°C

Prato, Pistoia 37°C

Terni, Parma, Sanluri, Foggia, Oristano, Reggio nell’Emilia, Benevento, Modena, Siena 36°C

Ferrara, Forlì, Arezzo, Bologna, Villacidro, Trieste, Viterbo, Mantova, Olbia, Piacenza, Nuoro, Pavia, Rovigo, Cremona 35°C

Ascoli Piceno, Como, Taranto, Cesena, Iglesias, Lucca, Carbonia, Alessandria, Matera, Vicenza, Grosseto, Lodi, Milano, Padova, Frosinone, Verona, Rieti 34°C

Monza, Perugia, Roma, Caserta, Ravenna, Asti, Avellino, Treviso, Catania, Lecce, Lecco, Pordenone, Pisa, Brescia, La Spezia, Gorizia, L’Aquila, Napoli, Torino, Aosta, Isernia, Vercelli 33°C

Cosenza, Salerno, Tempio Pausania, Palermo, Sassari, Udine, Bolzano, Carrara, Novara, Caltanissetta, Varese, Teramo, Bari, Bergamo, Trento, Verbania, Crotone, Genova, Latina, Campobasso, Chieti, Messina 32°C

Massa, Rimini, Catanzaro, Tortolì, Macerata, Reggio di Calabria, Siracusa, Venezia, Brindisi, Savona, Urbino, Barletta, Pescara, Livorno, Sondrio, Trani, Trapani, Potenza 31°C

Ancona, Andria, Agrigento, Cagliari, Imperia, Lanusei, Ragusa 30°C

Pesaro, Cuneo, Enna, Biella, Fermo, Belluno 29°C

Vibo Valentia 28°C