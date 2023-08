Già da alcuni giorni i centri di calcolo internazionali vedevano il ritorno in grande stile dell’alta pressone africana, subito dopo la parentesi più incerta e fresca che abbiamo vissuto soprattutto a cavallo del weekend appena concluso.

Ora il clima è tornato infatti gradevole da Nord a Sud e il tempo si avvia verso la sua totale guarigione per effetto di una nuova rimonta anticiclonica sub-sahariana che nei prossimi giorni si farà sempre più ingerente su gran parte del Paese.

Fino a Martedì il caldo rimarrà su livelli abbastanza consoni ai nostri standard e nelle ore pomeridiane sarà anche possibile qualche rovescio temporalesco, ma limitatamente alle zone montuose e dunque su Alpi e Appennino centro-settentrionale.

Sarà invece tra Mercoledì 9 e Giovedì 10 che assisteremo ad una nuova spinta dell’alta pressione verso il mare nostrum. Il sole splenderà praticamente indisturbato da Nord a Sud e le temperature inizieranno a salire un po’ specialmente al Sud e sulle due Isole Maggiori. Da segnalare la possibilità di qualche addensamento nelle ore più calde e sempre a ridosso dei rilievi.

Anche la vigilia del weekend sarà destinata a trascorrere all’insegna del bel tempo anche se l’alta pressione continuerà ad influenzare il quadro meteo-climatico soprattutto sulle regioni del Sud, del Centro e sulle Isole Maggiori. Qui non solo si potrà godere di una totale stabilità, ma anche il caldo comincerà a fare sul serio.

Il Nord invece, come spesso accaduto nelle precedenti fasi anticicloniche di matrice africana, resta leggermente ai margini, condizionato anche da deboli spifferi d’aria più fresca in quota capaci di rinnovare una moderata instabilità sui rilievi e la tempo stesso di mantenere un po’ più tranquilli i termometri.

Attenzione, non abbiamo detto che al Nord non farà caldo. Anzi, anche su queste regioni le colonnine di mercurio saliranno parecchio rispetto a questi giorni, ma sicuramente senza toccare valori più alti come sul resto del Paese.

Se tutto verrà confermato, questo quadro atmosferico ci dovrebbe tenere compagnia anche per il fine settimana. Ma sul tempo che ci attende per il prossimo weekend, vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.