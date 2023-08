La netta diminuzione delle temperature registrata in questi ultimi due giorni sull’intera penisola potrebbe essere di breve durata. Come anticipato nei precedenti editoriali, sembra che le temperature più miti ci accompagneranno solo fino agli inizi di settembre, dopodiché in molte città italiane il clima potrebbe arroventarsi.

L’anticiclone nordafricano cercherà di estendersi nuovamente verso nord, cioè verso il Mediterraneo, con l’inizio dell’autunno meteorologico, proprio nel fine settimana. Di fatto, non assisteremo a un brusco aumento delle temperature, per cui ci confronteremo con valori in linea con la norma stagionale.

Ritorna il caldo intenso?

Tuttavia, la situazione potrebbe mutare radicalmente all’inizio della prossima settimana, con le temperature destinate a salire considerevolmente su buona parte del centro, del sud e delle isole maggiori, a causa dell’afflusso di aria più calda proveniente dal Nord Africa. La causa di questa improvvisa ondata di calore verso l’Italia potrebbe essere una depressione che si stanzierà sulla penisola iberica. Infatti, la durata di questo picco di caldo è strettamente legata ai movimenti di questa depressione sull’Europa occidentale.

Esaminando più dettagliatamente le simulazioni modellistiche, emerge come la prima decade di settembre potrebbe essere molto movimentata sia nel Mediterraneo sia sull’Europa centro-occidentale. Se questa prevista ondata di calore dovesse effettivamente manifestarsi tra il 4 e il 6 settembre, ci sono buone probabilità che l’aria calda venga rapidamente sostituita da correnti più fresche provenienti dall’Atlantico.

Tempo dinamico e pazzerello

L’Europa centro-meridionale sarà interessata da diverse perturbazioni e aree di bassa pressione che influenzeranno inevitabilmente anche il meteo della nostra penisola. Le brevi incursioni calde potrebbero avvicendarsi con sferzate più fresche e ricche di temporali e acquazzoni.

È evidente che, con un quadro barico così dinamico e variabile, le previsioni a lungo termine diventano estremamente complesse, e l’affidabilità previsionale si riduce a soli 3-4 giorni.

Per questa ragione, al momento non è possibile determinare con certezza la durata di questa ondata di calore di inizio settembre. Gli aggiornamenti meteo dei prossimi tre giorni saranno essenziali per ottenere una visione più chiara e precisa della situazione.