L’Estate non è ancora finita e il meteo è pronto a riservarci sorprese davvero inaspettate. Tempo qualche giorno e torneremo a patire il caldo e condizioni estive, nonostante la rottura stagionale innescata dall’intrusione di un profondo vortice attualmente in azione sui mari italiani, specie al Centro-Nord.

Ci sarà così un nuovo cambio di passo, in coincidenza con l’inizio di Settembre. L’anticiclone riconquisterà l’Italia e già nel weekend assumerà sembianze africane, a causa del contestuale affondo di un vortice depressionario atlantico verso l’Atlantico Portoghese ed il Marocco.

Le conseguenze meteo per l’Italia saranno inevitabili, con un progressivo rialzo delle temperature ed il ritorno del caldo a partire dal weekend. Non sarà il caldo eccessivo di Agosto almeno in una prima fase e inoltre ne risentiranno principalmente le regioni del Centro-Sud e soprattutto le due Isole Maggiori.

La colonnina di mercurio si riporterà comunque su valori oltre la media. Ci sarà un ritorno d’Estate e probabilmente non si tratterà solo di una toccata e fuga. L’anticiclone africano potrebbe consolidarsi ulteriormente all’inizio della prossima settimana sul bacino centrale del Mediterraneo.

Dal caldo ai temporali di Settembre

Flussi d’aria ancor più calda d’estrazione sahariana investiranno in primis le due Isole Maggiori e l’area tirrenica, in modo più marginale il resto d’Italia. L’impennata termica si annuncia rilevante, tanto che le temperature potrebbero sfiorare o toccare i 40 gradi in Sardegna e Sicilia.

Il picco del caldo è atteso per i primi giorni della prossima settimana, ma potrebbe protrarsi sin verso il 6-7 Settembre. Ci sarà infatti una situazione di blocco, con la depressione ad ovest dell’Italia che non evolverà verso levante ed alimenterà il promontorio subtropicale proprio sull’Italia.

Ci attende quindi una parentesi di caldo decisamente estivo soprattutto al Centro-Sud. A seguire, verso il 10 Settembre l’anticiclone subtropicale potrebbe iniziare a cedere, favorendo l’ingresso di infiltrazioni d’aria più umida ed instabile di matrice oceanica.

Un possibile rinforzo dell’alta pressione tra Gran Bretagna e Mare del Nord potrebbe così favorire lo spostamento della circolazione instabile dall’Iberia verso il Mediterraneo. Il bel tempo si deteriorerà ed osserveremo i primi temporali anche soprattutto marittimi, situazione tipica di Settembre.