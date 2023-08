Stiamo per entrare nell’ultima settimana di agosto e dell’estate meteorologica, che si preannuncia ricca di colpi di scena e rilevanti cambiamenti meteo in Italia. Come abbiamo più volte accennato nei precedenti editoriali, assisteremo al transito di una perturbazione tra il weekend e l’inizio della prossima settimana, con il compito primario di spazzare via la calura nordafricana che attualmente avvolge la Penisola.

Ultimi giorni di caldo intenso

Il picco del caldo è previsto tra giovedì e sabato e potrebbe rivelarsi molto intenso per molte regioni, dal nord al sud, dato che la colonnina di mercurio supererà facilmente i 39-40°C in molte località interne.

Tuttavia, nel corso del weekend, una perturbazione nordatlantica irromperà portando con sé aria più fresca, temporali, forti rovesci e raffiche di vento. Il maltempo interesserà inizialmente il nord tra sabato sera e domenica, per poi estendersi al centro-sud all’inizio della settimana successiva.

La fine del caldo intenso

Con grande probabilità, tra lunedì sera e le prime ore di martedì, tutta Italia uscirà dall’abbraccio della canicola subtropicale, beneficiando di un’aria più fresca e piacevole. Ma come ogni medaglia ha il suo rovescio, da un lato avremo un clima più mite, ma dall’altro dovremo affrontare temporali localmente intensi, forti rovesci e occasionali grandinate.

Questa perturbazione non sarà un evento isolato e potrebbe influenzare l’andamento dell’estate. È bene ricordare che l’estate meteorologica si concluderà il 31 agosto, per lasciare poi spazio all’autunno, almeno secondo il calendario meteo-climatico italiano. Pertanto, è altamente probabile che l’inizio dell’autunno meteorologico si presenti meno caldo e afoso del solito, tendendo ad essere più fresco e, a tratti, instabile in molte regioni.

L’avvio dell’Autunno

Settembre si preannuncia come un mese turbolento o avremo giornate serene e calde? Secondo le ultime simulazioni modellistiche, settembre, ovvero il primo mese dell’autunno meteorologico, sembra piuttosto dinamico, con diverse incursioni instabili nordatlantiche ricche di temporali. Ci saranno anche giornate più stabili e miti, ma senza eccessi.

Potremo così godere della tipica estate settembrina, caratterizzata da condizioni meteo gradevoli e soleggiate, che ci permetteranno di rilassarci al mare, senza l’opprimente calura tipica delle giornate estive più intense.