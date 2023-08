Con l’arrivo della fine di Agosto, l’interesse meteo si rivolge inesorabilmente verso l’evoluzione dei primi giorni di⁢ Settembre e, quindi, all’inizio dell’autunno meteorologico. Il calore proveniente dal Nord Africa sarà presto un lontano ricordo grazie alla presenza di ​un ampio ciclone nel Mediterraneo, alimentato da ‌correnti fresche provenienti ⁢dal Nord Atlantico. Queste correnti​ stanno causando un notevole peggioramento ⁣nel Nord, caratterizzato da piogge e temporali locali‌ intensi.

Il​ maltempo prevarrà su gran parte della penisola nei giorni a venire,‍ fino​ alla fine di Agosto, poiché il ciclone rimarrà stazionario nel Mediterraneo e terrà​ a debita distanza l’anticiclone nordafricano.

Il Primo di ⁢Settembre

Effetti del Ciclone

Ma avrà​ questo ciclone ​effetti anche sull’inizio di Settembre?⁣ La risposta è affermativa. Le correnti più fresche provenienti⁤ dal ⁢Nord-Ovest saranno ​ancora⁣ avvertibili, sebbene in modo attenuato, anche nei primissimi giorni di Settembre. Tuttavia, non saranno fondamentali per tenere lontano l’intenso⁣ calore nordafricano. Per essere precisi, è molto ‍probabile una⁣ ricomparsa dell’alta ⁤pressione, e si, quella africana.

Temperatura e Stabilità

Questo ⁢implica che le temperature inizieranno gradualmente a salire, stabilizzandosi intorno alle medie stagionali, e forse un po’ al di sopra. Ma attenzione, gradualmente nelle‌ regioni del Centro-Sud, Sardegna e Sicilia si avrà un repentino aumento, con valori di nuovo altissimi per il periodo, con picchi forse anche di 38/40 gradi.

L’Anticiclone Africano: Un Fenomeno Complesso

Oltre il Caldo Estremo A partire dai primi giorni del mese prossimo, l’anticiclone africano sembrerà ritornare con forza. Tuttavia, è essenziale comprendere che la preoccupazione non riguarda esclusivamente l’alta pressione proveniente dall’Africa. In realtà, la situazione è più complicata e coinvolge pressioni atmosferiche elevate in altitudine, che insieme possono causare ondate di calore ancora più forti di quelle tipiche delle regioni nordafricane.

Temperatura: Indicatori Storici e Trend Attuali

Alcune metropoli italiane, come Milano, attraverso la sua stazione meteorologica di Brera, hanno registrato alcune delle temperature medie giornaliere più alte mai rilevate negli ultimi tre secoli. Questi dati non sono episodi isolati, ma piuttosto segnali che indicano un cambiamento strutturale nel nostro clima, dove le condizioni estreme stanno diventando sempre più la regola piuttosto che l’eccezione.

Le Onde di Calore Imminenti

Secondo le previsioni attuali, ci si può aspettare che le temperature raggiungano quasi i 40°C in luoghi come la Sardegna, il sud Italia e la Sicilia. Nel contempo, il centro Italia e l’Emilia-Romagna potrebbero vedere i termometri salire fino a 35°C. Sebbene la parte nord-occidentale del paese sembri meno esposta a questo nuovo picco di temperature, ci sono ancora variabili in gioco che necessitano di ulteriori analisi e studi.