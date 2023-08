Un colpo di scena inaspettato ha preso vita all’interno delle simulazioni modellistiche riguardo al meteo dei prossimi sette giorni. Ve lo avevamo anticipato nei precedenti editoriali ed ora siamo qui a confermarlo.

Il periodo fresco cominciato da qualche giorno sarà protagonista su diverse nostre regioni almeno fino a Ferragosto.

Correnti fresche direttamente dal nord Europa

L’aria fresca che attualmente sta garantendo temperature più fresche del solito su tutta Italia sarà ancora protagonista almeno fino ad inizio prossima settimana. Il colpo di scena riguarda proprio la durata di questo refrigerio: la massa d’aria fresca si isolerà tra il mar Adriatico e i Balcani, riuscendo nell’impresa clamorosa di tenere a bada la calura africana.

L’anticiclone, di conseguenza, sarà costretto a rinforzarsi sul Mediterraneo occidentale, al nord Italia e sull’Europa centrale. Insomma verrà a crearsi una situazione abbastanza paradossale che a breve approfondiremo!

Più caldo a nord, più fresco a sud

Le correnti fresche nord-europee affluiranno con più facilità sul medio-basso Adriatico, al sud Italia, sui Balcani e addirittura fin sulla Libia. Ciò permetterà alle temperature di non aumentare senza freni come accadrà più ad ovest, dove l’anticiclone sarà più forte e caldo. Addirittura al sud Italia si prevedono temperature inferiori alle medie del periodo nei giorni precedenti a Ferragosto!

Fresco fino a Ferragosto

Il caldo sarà gradevole e sopportabile fino a Ferragosto su tutto il sud Italia e il medio-basso Adriatico: su questi settori le temperature massime saranno spesso comprese tra i 27 e 31°C.

Al nord e sul medio-alto Tirreno farà nettamente più caldo e difatti potremo raggiungere massime fino a 35-37°C.

Notti fresche e gradevoli

In generale il grande caldo non sarà di casa almeno fino al 15-16 Agosto. Dunque sia al sud che al nord non vivremo le notti insonni di Luglio. Insomma il meteo sarà gradevole nelle ore di buio soprattutto al sud Italia.