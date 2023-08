L’alta pressione nordafricana è pronta a cedere il passo, forse in maniera definitiva, alle correnti più fresche nordatlantiche. Ebbene sì, il grande caldo non durerà ancora per molto. Infatti, già dal weekend assisteremo ad un sensibile cambiamento del meteo su tutta la nostra penisola.

Settimana bollente su tutta Italia

Sia chiaro, almeno fino a sabato dovremo ancora fare i conti con temperature molto alte da nord a sud, specie in Val Padana, nel Lazio, in Toscana, in Umbria e lungo il versante tirrenico dove registreremo temperature fino a 39-40 °C. La calura subtropicale si farà sentire anche al sud e sul medio-basso Adriatico, settori che negli ultimi giorni sono stati risparmiati dal caldo eccessivo grazie ai venti deboli settentrionali che hanno mantenuto le temperature quantomeno attorno alle medie del periodo o leggermente sopra di esse.

Nulla a che vedere con le anomalie eccessive che hanno interessato il Nord e il Medio Alto Tirreno, dove abbiamo registrato temperature di almeno 10 °C al di sopra delle medie.

Dunque, fino a sabato faremo i conti con un caldo intenso, afoso, a tratti anche insopportabile, specie sulle coste a causa degli eccessi di umidità.

La grande svolta dal week-end

Ma eccoci arrivati alla svolta che avverrà nella giornata di domenica 27 agosto. È proprio questa la data da segnare sul calendario, perché riserverà un sensibile cambiamento del meteo, a cominciare dal Nord Italia, proprio quel settore duramente colpito dal caldo in questi ultimi giorni.

Le ultime simulazioni modellistiche indicano il transito di un fronte freddo proveniente dalla Francia e, prima ancora, dal Nord Atlantico, il quale potrebbe causare forti temporali, grandinate, raffiche di vento e anche un sensibile calo delle temperature. Farà ancora molto caldo al centro e al sud, ma è solo questione di ore, considerando che nelle prime ore di lunedì le temperature crolleranno praticamente in ogni angolo d’Italia.

Ricapitolando, faremo ancora i conti con il caldo intenso, almeno fino a sabato, da nord a sud. Poi, da domenica, le temperature cominceranno a scendere nel settentrione, accompagnate dall’arrivo di rovesci, forti acquazzoni e temporali. Entro l’inizio della prossima settimana, tutta l’Italia potrà godere di aria più gradevole e fresca, non solo di notte ma anche di giorno.

Le condizioni meteo, inoltre, saranno molto instabili e movimentate negli ultimi giorni di agosto, per un finale d’estate meteorologica tutt’altro che africano.