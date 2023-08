Dopo aver scaldato i motori, ecco che l’anticiclone africano è pronto a riportare il grande caldo sul nostro Paese e in un contesto stabile praticamente sull’interna Penisola. A poco infatti serviranno i temporali che potranno scoppiare tra Sabato e Domenica sul alcuni tratti dell’arco alpino.

L’anticiclone non ci darà scampo e in men che non si dica ci ritroveremo nel forno, da Nord a Sud con temperature destinate a ritrovare un aspetto davvero poco consono ai nostri standard climatici.

Dopo un fine settimana dove il caldo si farà già sentire, soprattutto in quel di Domenica, nel corso della prossima settimana l’alta pressione sub-sahariana si adagerà placidamente su tutto il bacino del Mediterraneo con l’intento di rimanerci per parecchi giorni o secondo alcuni centri di calcolo anche fino a fine mese.

Nonostante non ci troveremo dinnanzi ad un’ondata di caldo eccezionale come quella registrata nel mese di Luglio, le temperature raggiungeranno comunque valori di tutto rispetto soprattutto da metà settimana quando in Sardegna supereremo di poco la soglia dei 40°C, mentre al Centro e al Nord ci attendiamo picchi intorno ai 37/38°C.

A differenza delle precedenti ondate di caldo, il Sud del Paese continuerà a rimanere meta di correnti meno calde con temperature, gioco forza, che rimarranno leggermente inferiori.

Ovviamente c’è poco da raccontare sul fronte meteo. Se escludiamo qualche temporale sui rilievi alpini, il bel tempo sarà protagonista su tutto il resto d’Italia con giornate ampiamente soleggiate.

Insomma, prepariamoci ad una nuova ondata di caldo che si farà anche più pesante a causa dell’afa che giorno dopo giorno aumenterà drasticamente portando dietro di se la solita scia di problemi collegati al disagio bio-climatico.

Come scritto in precedenza, non sappiamo ancora con precisione quanto durerà. Dobbiamo dunque attendere nuovi aggiornamenti.