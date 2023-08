Basta con tutto questo caldo, basta con tutto questo sole e con questa inossidabile stabilità! Sta per arrivare il momento del cambiamento, il momento in cui si tornerà a respirare il profumo dell’aria fresca e pura come da tanti giorni non si sentiva.

Prima però dovremo ancora soffrire un po’, almeno fino alla giornata di Sabato 26. Sì, perché l’anticiclone africano non sembra avere troppo fretta di ritornare a soggiornare verso le sue terre d’origine. Gioco forza riuscirà così nell’intento di dispensare ancora tanto caldo sul nostro Paese.

Ma il suo destino pare ormai segnato. Sabato 26, nonostante farà ancora tanto caldo, ci saranno comunque i primi forti temporali sull’arco alpino.

Domenica 27 i temporali cominceranno a conquistare il resto del Nord dove si avvertirà già un primo scossone termico verso il fresco.

Ma la vera svolta è attesa con l’inizio della prossima settimana quando passeremo da un contesto estivo ad uno quasi autunnale con forti temporali, piogge sparse ed un brusco crollo delle temperature su tutto il Nord e gran parte del Centro. Entro sera piogge in arrivo anche sulle coste del basso Tirreno.

A conti fatti, nel giro di 24/48 ore, assisteremo a quella che sarà la prima vera crisi della stagione estiva visto che non arriveranno solo forti temporali, ma anche un evidente calo delle temperature che potrebbero perdere addirittura fino a 15°C.

Riuscirà poi a riprendersi la bella stagione? Beh, di tempo per tornare a vivere giornate soleggiate e perché no ancora caldine ne abbiamo. Dobbiamo solo aspettare che si plachi la furia degli eventi visto che l’atteso ribaltone non passerà certo inosservato. Anzi!