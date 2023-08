Cambia tutto! Arrivano temporali, grandine e non solo! Finalmente, consentiteci di dirlo, ci libereremo del grande caldo, ormai diventato davvero fuori luogo visto il calendario.

Insomma, forse un po’ in ritardo rispetto alla tabella di marcia, ci stiamo avviando verso la prima vera rottura di stagione che allontanerà definitivamente il grande caldo di questi giorni.

Gioiranno dunque gli amanti del fresco, forse ignari del prezzo che si dovrà pagare per rivedere i termometri scendere di parecchi gradi.

Dal Nord Europa infatti, si sta avvicinando un insidioso e freddo vortice ciclonico che punterà dritto verso il nostro Paese con il suo carico di forti temporali, possibili grandinate ed un vero e proprio crollo delle temperature. Sarà questo infatti lo scenario che ci proporrà l’atmosfera nei prossimi giorni.

Ma andiamo con ordine e vediamo come evolverà questa sorta di svolta stagionale.

Dopo un Sabato già con qualche temporale in più sull’arco alpino e su alcun angoli dell’alta pianura padana occidentale, ecco che Domenica 27 i temporali si faranno via via più diffusi al Nord specialmente sui rilievi, sulle pianure del Nordovest e sull’area più settentrionale della Valle Padana.

Massima attenzione ai temporali in quanto il forte calore di questi giorni andrà a contrastare con masse d’aria più fresca con il rischio che si sviluppino minacciose celle temporalesche accompagnate da intense raffiche di vento, nubifragi e grandinate.

Nessun cambiamento invece sul resto del Paese dove il sole e soprattutto il caldo la faranno da padrone.

Ma la vera svolta di stagione è attesa con l’inizio della prossima settimana quando l’annunciato vortice arriverà dritto sul nostro Paese. Piogge, temporali e venti forti colpiranno tra Lunedì e Martedì dapprima il Nord, il Centro ed in seguito anche parte del Sud segnatamente il comparto del basso Tirreno.

I fenomeni si distribuiranno in forma molto irregolare, mentre le temperature subiranno un più omogeneo crollo con differenze anche di 15°C in meno specialmente al Nord.

A conti fatti, entro Martedì non solo ci sarà spazio per la pioggia per molte regioni del Paese, ma ci liberemo ovunque del grande caldo tant’è che arriverà pure la neve sull’arco alpino intorno ai 1500/1600m.