L’anticiclone africano, che da alcuni giorni è tornato protagonista sul Bacino del Mediterraneo, pare destinato a perdere di energia dopo la metà della settimana, lasciando così aperta la porta ad un ormai confermato cambiamento della circolazione.

C’è già chi sostiene che sarà un duro colpo all’Estate, una prima seria crisi, che potrebbe addirittura compromettere anche l’andamento del nuovo entrante mese di Agosto. Fesserie? Forse si, o forse no! Fatto sta che è ancora presto per poter decidere le sorti di uno dei due mesi più importanti dell’Estate.

Ma andiamo con ordine e occupiamoci soprattutto di quanto potrà accadere da qui fino alla vigilia del weekend.

Intanto l’anticiclone africano continua tutt’ora a dispensare condizioni meteo assai tranquille e pure molto calde. Fanno sempre eccezione le regioni alpine, prealpine e pure la dorsale appenninica da Nord a Sud, dove nelle ore più calde si attiva la consueta ingerenza temporalesca che tende poi a perdere di energia nel corso della serata.

Fino a tutto Mercoledì 2 Agosto non ci saranno particolari cambiamenti. Anzi, occhi puntanti ai termometri che potrebbero guadagnare ancora qualche punticino specialmente al Centro-Sud.

I primi sentori che qualcosa sta cambiando si noteranno invece in quel di Giovedì 3 quando la pressione comincerà lentamente a calare sulle regioni del Nord favorendo così lo sviluppo di temporali ad iniziare dai rilievi ma che entro la sera potranno raggiungere pure alcuni tratti dell’alta Valle Padana.

Sarà tuttavia da Venerdì 4 che l’alta pressione mostrerà ulteriori segnali di declino. Forte instabilità comincerà ad avvolgere gran parte del Nord ed entro sera pure le zone interne e quelle adriatiche del Centro. Qui ovviamente inizieranno a calare anche le temperature.

Resterà invece in attesa il Sud dove i primi cambiamenti sono attesi proprio con l’inizio del Weekend quando entro fine giornata gran parte del Paese sarà accarezzato da correnti fresche e in parte ancora instabili. Il caldo si troverà dunque costretto a battere in ritirata praticamente su tutto il Paese.

Pare evidente dunque come almeno la prima parte del weekend trascorrerà tutt’altro che tranquilla. Ma per sapere più nel dettaglio cosa ci attende sul fronte meteo per il primo fine settimana di Agosto, vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.