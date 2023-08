Proprio così! Avete letto bene. Sul Nord Europa c’è un vortice ciclonico che non ci piace. O meglio, ci preoccupa un po’ visto che milioni d’Italia hanno appena iniziato le loro tanto agognate vacanze.

Tranquilli, non c’è in arrivo una tempesta di fine Estate! Tuttavia, nei prossimi giorni si aprirà una parentesi decisamente meno stabile e su alcune zone del Paese sarà pure necessario tenere un ombrello a portata di mano.

A dire il vero ce n’è già stato bisogno anche in queste ultime 24 ore per effetto di alcuni temporali che hanno passeggiato allegramente sui rilievi alpini e su alcuni angoli pianeggianti tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Pure forti!

Beh, questi sono i segnali che ci fanno chiaramente capire come l’alta pressione non sia poi così granitica. Anzi, nei prossimi giorni, sarà proprio il prima citato vortice ciclonico che le darà non poco filo da torcere.

Ma veniamo al sodo! Dopo un Mercoledì 2 Agosto tutto sommato ancora abbastanza caldo e tranquillo su molte regioni del Paese, ecco che da Giovedì 3 l’anticiclone africano comincerà a perdere di energia favorendo lo sviluppo di nuovi temporali più intensi e diffusi comunque sui rilievi del Nord anche se entro sera non escludiamo qualche fenomeno verso le pianure più settentrionali.

Sarà invece da Venerdì 4 che le ingerenze del vortice depressionario si faranno sempre più evidenti. Il meteo infatti assumerà caratteristiche di forte incertezza dapprima al Nord e poi anche al Centro e il tutto accompagnato da un generale calo delle temperature.

Il Sud resterà un attimino in attesa, ma sarà solo questione di poche ore in quanto tra la notte e l’inizio del weekend, anche qui arriveranno alcune minacce ed una chiara stemperata dei termometri.

Torneremo però sull’argomento weekend nei prossimi aggiornamenti.