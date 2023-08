L’avevamo detto fin dall’inizio che questa ondata di caldo africano, pur rimanendo nettamente sotto i record della precedente di Luglio, sarebbe stata comunque tosta e soprattutto sarebbe durata molto a lungo.

Già in queste ultime 48 ore il clima è tornato pesantuccio su molte regioni del Paese specialmente al Nord, sulla Sardegna e su molti comparti del Centro. A poco sono serviti i temporali di calore che nelle ore pomeridiane hanno interessato l’area alpina e alcuni tratti della dorsale appenninica centrale.

Insomma, l’anticiclone africano tira dritto per la sua strada, non guarda in faccia nessuno e tanto meno lo farà nei prossimi giorni quando prenderà ulteriore vigore portando le colonnine di mercurio ancora più in alto rispetto a questi giorni.

Salvo improbabili cambiamenti sul fronte previsionale, la fase più calda e stabile si attiverà soprattutto a cavallo del prossimo weekend quando una lunga lingua rovente risalirà dalla Penisola Iberica in direzione del nostro Paese.

Per questa ragione il caldo più intenso continuerà a colpire soprattutto la Sardegna, le regioni del Centro e gran parte del Nord. Il Sud invece, nonostante anche qui il caldo si farà sentire, si toccheranno valori termici lievemente inferiori.

Ma durerà davvero per 10 per giorni senza sosta? Pare di si! Anzi, a dir il vero non siamo nemmeno sicuri che questa forte e prolungata ondata di caldo si possa davvero interrompere entro una decina di giorni. I centri di calcolo infatti, non sono ancora ben allineati tra loro. Un fattore determinante per poter avere una discreta attendibilità.

Unica cosa certa è che dal weekend e nei primi giorni della prossima settimana, farà davvero tanto caldo e ci sarà pure molta afa specialmente sulla Valle Padana e lungo i litorali del Centro-Nord.