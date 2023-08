Bruttissime notizie per gli amanti del fresco. L’anticiclone africano sarà sempre più protagonista nei prossimi giorni ed il caldo, soprattutto dal weekend, metterà una marcia in più facendo così letteralmente decollare le temperature verso orizzonti davvero lontani dai nostri standard climatici.

Cerchiamo allora di capire quanto caldo farà, dove si raggiungeranno i picchi più alti e i peggiori indici di disagio, ma soprattutto quanto durerà questa ennesima fiammata africana.

Partiamo subito da una buona notizia, così per ammorbidire un po’ la tensione. Non toccheremo i picchi record di Luglio. Si, farà tanto caldo ma non raggiungeremo i 48°C come accaduto nella precedente ed intensa fiammata del mese scorso.

Ora però veniamo alle note dolenti. Le temperature subiranno già una prima escalation da tra Venerdì e il fine settimana con punte anche vicine ai 40/41°C sulla Sardegna e sui 36/37°C su molte aree della Valle Padana e in quelle interne del Centro. Un po’ meno caldo al Sud.

Sarà invece nel corso della prossima settimana che l’anticiclone africano lascerà in molti a bocca aperta. E in tutti i sensi! Le temperature saliranno ancora di qualche grado con punte di 42/43°C in Sardegna e fino a 38/39°C su molte località del Centro e del Nord.

Il tutto ovviamente sarà condito da un progressivo ristagno dell’aria nei bassi strati con afa e indici di disagio alle stelle anche di notte quando le temperature non riusciranno a scendere sotto la soglia dei 23/24°C. A soffrire di più saranno ancora una volta la Valle Padana ma pure molti tratti dei litorali del Centro specie quello tirrenico.

Ma quanto durerà questa pesante ondata di caldo? Anche in questo caso le notizie per chi non sopporta questo genere di clima non sono certo delle migliori viste che, se tutto verrà confermato, non ci saranno cambiamenti fino a fine mese o nel migliore dei casi almeno fino al 25/26 di Agosto.

Restiamo comunque in attesa di ulteriori aggiornamenti nell’eventualità che centri di calcolo apportino modiche in sede previsionale.