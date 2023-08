L’Estate si ferma un attimo giusto li tempo di farci riassaporare l’odore della pioggia e un contesto climatico decisamente più fresco.

L’anticiclone africano che da alcuni giorni è tornato in grande spolvero, soprattutto sulle regioni centrali e meridionali, comincia a perdere di energia e nei prossimi giorni si vedrà costretto a collocare il suo cuore caldo verso zone più consone alle sue origini.

Ne approfitteranno subito fresche ed instabili correnti Nord Atlantiche pilotate da un profondo vortice ciclonico sul Nord del nostro Continente.

Insomma, come possiamo notare anche dall’immagine sotto allegata, già dalle prossime ore il meteo darà evidenti segnali di agitazione con temporali sparsi dapprima al Nord e tra il pomeriggio e la sera anche su alcune aree del Centro. Massima attenzione ai focolai temporaleschi che potranno produrre nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento.

Su queste zone ci attendiamo inoltre un generale calo termico che si attiverà soprattutto con l’arrivo dei fenomeni.

Poche saranno invece le novità per quanto riguarda le regioni del Sud dove il tempo si manterrà praticamente tranquillo per gran parte della giornata e solo dalle sera si avvertiranno i segnali di un peggioramento sul comparto del basso Tirreno e sulla Sicilia ma in un contesto climatico comunque ancora assai caldo.

Anche gran parte del weekend sarà contrassegnato da un contesto meteo assai dinamico e soprattutto decisamente più fresco da Nord a Sud. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.