Da circa due settimane, l’Europa e il ‍ Nord Italia sono sotto l’influenza‍ di un’ alta pressione subtropicale che ha ⁢portato a temperature ⁤record, superando in alcuni casi i 40°C, con picchi anche di 45 °C. Tuttavia, il meteo sta‍ subendo cambiamento significativo, ⁢con la giornata⁣ sabato che segna l’inizio di‍ un periodo di instabilità per ​diverse regioni italiane.

Un flusso perturbato più attivo si sta ⁤avvicinando ⁢al Nord Italia e si prevede che entri ⁤con forza tra oggi e domani, spazzando via l’afa dell’anticiclone. ⁣Questo cambiamento potrebbe portare a condizioni meteorologiche estreme, poiché lo scontro tra queste due masse d’aria di natura diversa potrebbe causare ‌ temporali intensi, accompagnati da grandine, nubifragi e raffiche di vento.

Nel pomeriggio di sabato abbiamo assistito a nubifragi nel Nord Ovest, stanotte ancora altri eventi meteo estremi. Da segnalare quelli del Canton Ticino in Svizzera, mentre si va formando una linea temporalesca dalla Liguria verso sud.

Le zone più a rischio

Man‌ mano che le ore passano, ⁤i temporali diventeranno più intensi e ⁢si ⁣estenderanno a quasi tutte le Alpi, estendendosi all’arco alpino orientale. Si prevedono temporali di forte intensità tra la Valle d’Aosta, l’alto Piemonte e l’alta⁤ Lombardia.

In serata e stanotte, la situazione meteo sarà particolarmente critica. Ancora una volta, il versante occidentale sarà il più colpito, ma questa volta le precipitazioni si estenderanno anche al triveneto. Eventi più intensi, con possibilità di grandine, nubifragi e forti raffiche di vento, potrebbero verificarsi tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna centro-occidentale e alto‍ Veneto. Un’attenzione particolare va rivolta anche alla Liguria,⁤ soprattutto quella centro-orientale.

Al Sud temperature⁤ elevate

La situazione al Sud Italia è completamente diversa, dove questo flusso⁤ perturbato non farà altro che ⁢rafforzare l’alta pressione africana ancora per oggi e parte di lunedì. Di conseguenza, le temperature subiranno un aumento, con massime che potrebbero raggiungere i 37-38°C, localmente anche i 40 gradi ⁤ (soprattutto nelle aree interne). Per altro anche con un alto tasso di umidità, e quindi afa opprimente. Si prevede un calo delle temperature‌ e la possibilità di qualche temporale solo‍ a partire da lunedì.

La linea di temporali che si estende dal Mar Ligure al mare di Corsica e parte di quello di Sardegna potrebbe manifestarsi con un’intensità eccezionale, sostenuta da un mare particolarmente caldo, fino a circa 5 gradi sopra la media di questo periodo dell’anno. Circa un anno fa, con condizioni simili, si formò un “Derecho” che colpì principalmente la Corsica, ma che interessò anche la Liguria e la Toscana. Questo evento meteorologico, sfortunatamente, non causò solo danni ma anche delle vittime. In Francia, l’evento ha suscitato grande preoccupazione, anche alla luce dell’accentuata attenzione rivolta ai cambiamenti climatici.