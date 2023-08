E’ in arrivo la terza ondata di Caldo di questa pazza Estate. In barba alle “vecchie” rotture del dopo Ferragosto, quest’anno l’Estate è ben lungi dal perdere di smalto in tale periodo.

La prossima settimana infatti, l’anticiclone africano sarà il protagonista indiscusso sul panorama meteo-climatico italiano. Attendiamoci dunque tanto sole e soprattutto tanto caldo, forse troppo, che giorno dopo giorno si farà sempre più intenso e pesante con temperature destinate a salire di parecchi gradi sopra la media climatologica del periodo.

Per fortuna che siamo ormai a metà del mese di Agosto; le giornate si sono accorciate, il sole è già maggiormente inclinato rispetto al mese di Luglio, tutti fattori che contribuiranno, seppur in piccola parte, a contenere un po’ la risalita dei termometri.

Farà comunque tanto caldo soprattutto sulle regioni del Centro, sulla Sardegna e su tutto il Nord. Qui poi dovremo mettere in conto pure lo scarso ricambio d’aria nei bassi strati che favorirà un generale aumento dell’umidità e del tanto temuto fenomeno dell’afa pronta a far schizzare in alto il disagio bio-climatico.

A rendere questa nuova ondata di caldo ancor più importante sarà la sua durata. Se tutto verrà confermati infatti, non si intravedono cambiamenti ben oltre il Ferragosto. Anzi, alcuni dei più illustri centri di calcolo internazionali non danno segnali di cambiamento addirittura fino a fine mese.

Sul fronte meteo ovviamente non c’è molto da raccontare visto che l’Italia godrà praticamente di una totale stabilità atmosferica e gli unici piccoli disturbi saranno legati a qualche nube nelle ore più calde a ridosso dei rilievi del Nord dove non saranno del tutto da escludere brevi acquazzoni e qualche colpo di tuono.