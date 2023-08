Il fresco di questi giorni se ne andrà molto presto in particolare dalle regioni del Sud e del Centro dove l’anticiclone mangia fresco si lancerà alla conquista del bacino del Mediterraneo dopo la pausa forzata dovuta ad uno suo ritiro verso le sue terre native.

Al momento sul nostro Paese soffiano venti freschi dai quadranti Nord-Occidentali e nonostante il meteo stia ritrovando una discreta stabilità, le temperature rimangono su valori decisamente gradevoli, addirittura freschi la notte e in prima mattina specialmente al Nord e nelle aree più interne del Centro.

Tuttavia questo clima per molti di voi perfetto, avrà vita breve in quanto ci accompagnerà più o meno solo fino a metà settimana. Va detto infatti che tra Mercoledì 9 e Giovedì 10 l’alta pressione africana si riprenderà il maltolto pronta ad avvolgere gran parte d’Italia dove temperature e caldo saranno destinate a salire in forma piuttosto invadente.

Insomma, senza giri di parola, dobbiamo prepararci non solo a vivere alcuni giorni all’insegna del bel tempo, ma anche del grande caldo che colpirà come detto soprattutto le regioni del Sud, le due Isole Maggiori e gran parte del Centro.

Il Nord invece, nonostante il caldo sarà comunque ben presente, continuerà ad essere lambito a fasi alterne da deboli spifferi d’aria più fresca ed instabile che nelle ore più calde farà da miccia per lo scoppio di qualche isolato temporale segnatamente sulle regioni alpine specie quelle di confine. Sarà infatti questa l’unica nota stonata in un vero e proprio mare di calda stabilità.

Notizie circa la sua durata? Beh, allo stato attuale delle cose, pare confermato che l’anticiclone africano ci terrà compagnia praticamente per tutto il corso della settimana, ma con tutta probabilità anche oltre, seppur con le solite eccezioni relegate alle regioni alpine dove sarà sempre possibile incontrare la famigerata “nuvola degli impiegati” conosciuta anche come la nuvola di Fantozzi!