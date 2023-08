Arriverà forte maltempo? Sarà davvero la fine dell’Estate? Sono queste le domande che in molti si pongono dopo che da giorni si scrive a grandi lettere l’arrivo di una vera svolta sul fronte meteo-climatico.

In effetti il vortice ciclonico che raggiungerà nei prossimi giorni il nostro Paese sarà sicuramente alla base di un drastico cambiamento che potrebbe mettere in seria crisi la stagione estiva, la quale, calendario alla mano, dovrebbe comunque andare verso la sua naturale via del tramonto.

Ma andiamo con ordine e vediamo a grandi linee cosa accadrà da qui ai primi giorni della prossima settimana.

I primi segnali che qualcosa va cambiando sono già evidenti in questo ultimo weekend d’Agosto visti i temporali via via sempre più diffusi che stanno colpendo già da 48 ore molte aree dell’arco alpino, il settore prealpino e minacciando sempre più le limitrofe aree pianeggianti.

La vera svolta tuttavia è attesa tra le giornate di Lunedì 28 e Martedì 29 quando l’Italia sarà intrappolata nella morsa dell’atteso ciclone pronto a provocare forti piogge, temporali, grandinate e tanto vento. A farne le spese saranno soprattutto le regioni del Nord, quelle tirreniche del Centro e del Sud.

Vogliamo poi parlare delle temperature? Beh, quelle subiranno addirittura un eccessivo crollo visto che entro Martedì non solo tutto il Paese si sarà liberato da questa anomala canicola, ma su alcune aree del Nord e del Centro le colonnine di mercurio piomberanno addirittura sotto la media del periodo con differenze anche di 15/20°C rispetto agli attuali bollenti giorni.

Che ne sarà dunque della stagione estiva? Sarà davvero l’ora del suo tramonto? Con tutta probabilità lo sarà per la classica Estate bollente. Crediamo infatti che sarà molto difficile si possano tornare a vivere fiammate africane di questo tipo.

Tuttavia, siamo abbastanza fiduciosi in una ripresa del bel tempo e ad un’altrettanto ripresa delle temperature che dovrebbero però rimanere attestate su valori abbastanza normali per il periodo.

Ma di questo argomento ce ne occuperemo nei prossimi aggiornamenti.