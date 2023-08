Archiviata l’ennesima ondata di caldo africano che ha coinvolto molte regioni del Paese, ora il meteo è tornato instabile e le temperature sono rientrate all’interno delle medie climatologiche del periodo. Anzi, su alcune zone fa addirittura un po’ fresco soprattutto a causa delle piogge e dei forti temporali che già in quel di Venerdì si sono mostrati assai attivi su molte aree del Nord.

Dopo un weekend ancora molto incerto, segnatamente nella giornata di Sabato, ecco che da Domenica la pressione riprenderà a salire e il tempo tornerà ad assumere connotati di maggior stabilità fatta eccezione per alcune aree del Nordest e del comparto adriatico centrale.

Questo evidente miglioramento del tempo sarà comunque solo l’antipasto di quanto accadrà nel corso della prossima settimana. Tornerà il grande caldo? La risposta è si! E senza via di scampo!

Tra Mercoledì 9 e Giovedì 10 l’anticiclone africano sembra sempre più convinto a salire di latitudine pronto ad avvolgere tutto il bacino del Mediterraneo, di conseguenza anche l’Italia.

Giovedì le temperature torneranno su valori ben superiori ai nostri standard climatici con punte nuovamente in viaggio verso la soglia dei 37/38°C come ad esempio al Sud e sulle due Isole Maggiori.

Caldo in deciso aumento anche sul resto del Paese dove le colonnine di mercurio oscilleranno tra i 34 ei 36°C su gran parte delle aree interne del Centro e sulla Valle Padana.

Ci sono comunque alcuni aspetti da tenere in considerazione. Il primo è che non sarà un’ondata di caldo eccezionale come quella che abbiamo vissuto nel mese di Luglio. Tuttavia, questa terza ondata, sembra avere caratteristiche di maggior durata. Se tutto verrà confermato infatti, almeno fino al 20 di Agosto non si intravedono particolari scossoni.

Insomma, se da un lato non toccheremo picchi record, dall’altra ci dovremo tenere il grande caldo molto a lungo a garanzia di un Ferragosto perfetto per i vacanzieri e decisamente meno per chi sarà costretto a restare nelle grandi città.