Che il caldo tornerà è ormai una certezza, anche parecchio scontata visto che ci troviamo solamente nella prima decade di Agosto, ovvero nel pieno del Solleone, il periodo tradizionalmente più caldo dell’anno. Ma quanto effettivamente farà caldo? Il meteo sarà clemente con noi almeno fino a Ferragosto, donandoci temperature ampiamente alla nostra portata.

In particolare fino al 10 Agosto continueremo a respirare aria più gradevole nord-atlantica, che si farà sentire soprattutto di notte e all’alba con temperature minime decisamente ragguardevoli! Di giorno il caldo sarà sopportabilissimo.

Più caldo prima di Ferragosto

Tra 10 e 14 Agosto le temperature cominceranno lentamente a salire, complice il rinforzo dell’anticiclone africano verso nord, verso il Mediterraneo. Tuttavia le masse d’aria più bollenti sub-tropicali resteranno relegate al deserto del Sahara, ragion per cui il caldo aumenterà ma senza grandi eccessi.

Questo significa che le temperature massime potranno raggiungere i 32-33°C, ma molto difficilmente andranno oltre.

Ferragosto caldo e stabile

L’anticiclone sarà ancor più forte il 15 Agosto e difatti ci aspettiamo anche un ulteriore aumento delle temperature su gran parte d’Italia. Ma anche in questo caso il caldo non sarà estremo. Farà caldo, senza dubbio, ma pare che le temperature non andranno oltre i 34-35°C nei settori interni e non oltre i 29-31°C sulle coste.

Pronti a sudare dopo Ferragosto?

Eccoci arrivati alla nota dolente di giornata: il caldo piacevole o comunque sopportabile che vivremo fino a Ferragosto potrebbe essere solo un ricordo nella seconda parte del mese. Dopo Ferragosto, infatti, le simulazioni modellistiche ci mostrano scenari via via sempre più caldi e sempre più afosi, innescati da maggiori scambi meridiani.

Le correnti atlantiche si insinueranno con più facilità sull’Europa occidentale, di conseguenza il promontorio caldo sub-tropicale avanzerà verso l’Italia contribuendo ad un netto aumento delle temperature. In quest’ottica la colonnina di mercurio potrebbe puntare nuovamente e minacciosamente i 40°C dopo il 17-18 Agosto.

Continueremo a monitorare l’evoluzione meteo giorno dopo giorno, al fine di scogliere ogni dubbio sul ritorno del caldo.