L’estate meteorologica del 2023 sta per giungere al termine. È stata una stagione alquanto pazzerella, caratterizzata da sole due ondate di caldo, entrambe molto intense. La situazione eccezionale di luglio, ad esempio, ha sferzato gran parte d’Italia, in particolare il sud, per oltre 20 giorni. Attualmente, le condizioni meteo stanno migliorando dal punto di vista termico, e il forte caldo nordafricano si sta allontanando dal Mediterraneo.

Nubifragi su diverse regioni

Tuttavia, il calo delle temperature ha portato con sé anche alcune situazioni di maltempo, come i nubifragi che hanno colpito il Nord Italia nelle ultime 24 ore. Abbiamo registrato accumuli di pioggia superiori ai 150 mm in diverse località del Nord, in particolare in Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Alto Veneto e Trentino. Molte aree del nostro paese hanno dovuto fare i conti con piogge intense e decisamente fuori stagione.

Finale d’Agosto più fresco?

E ora, cosa ci riserveranno questi ultimi giorni di agosto e l’epilogo dell’estate meteorologica? Continueremo a risentire degli effetti del ciclone che sta attualmente attraversando l’Italia. Questa depressione si sposterà sul mare Adriatico e, pur attenuandosi nel corso della settimana, potrà ancora causare acquazzoni e temporali, in particolare sulle regioni adriatiche e al nord-est. Nel frattempo, le temperature continueranno a diminuire, posizionandosi al di sotto delle medie stagionali in tutto il paese.

In conclusione, il finale di agosto si preannuncia fresco e, a momenti, instabile, con fenomeni però molto isolati. Si avvertiranno temperature piuttosto basse durante la notte e all’alba, e potrebbe farsi sentire anche un pizzico di freddo nelle zone pianeggianti interne e nelle valli.

Tra il 30 e il 31 agosto, ovvero gli ultimi due giorni dell’estate meteorologica, potremmo registrare temperature minime vicine ai 12-13°C in Val Padana, in particolare tra Bassa Lombardia e Piemonte. Al centro, i valori saranno simili nelle aree interne, mentre al sud avremo minime di 14-17°C nelle zone interne e di 18-20°C lungo le coste.

Queste condizioni climatiche perdureranno nei primi giorni di settembre. Tuttavia, potremmo assistere a un incremento termico improvviso tra il 3 e il 5 settembre. L’entità di questa potenziale nuova ondata di caldo è ancora da valutare, e saranno necessari ulteriori aggiornamenti meteo per comprenderne la reale intensità.