Cari lettori di Meteogiornale, siamo alle porte di una ondata di caldo di matrice africana che si farà ricordare come una delle più intense della stagione estiva 2023. Molto probabilmente la più forte di Agosto e, per intensità, seconda solo alla terribile ondata di calore di Luglio.

Centro-Nord epicentro del caldo

Come già ampiamente spiegato, a differenza del mese di Luglio però, l’epicentro dell’ondata di caldo questa volta sarà il Centro-Nord, e non l’area meridionale della penisola. Ciò significa che caldo e afa si faranno sentire soprattutto sulle regioni settentrionali e su quelle centrali, specialmente le aree tirreniche e le zone interne del Centro. Attenzione, non vi stiamo dicendo che al Sud non farà caldo. Anzi le temperature sono già in aumento e lo saranno ancora di qualche grado nei prossimi giorni sulle regioni meridionali, ma non raggiungeremo valori così elevati (se non localmente) come al Centro-Nord, dove l’anomalia termica (in quota come al suolo) sarà ben più marcata.

Punte vicine ai 40°C al Centro-Nord, valori più bassi al Sud

Entrando più nel merito dei numeri, a partire da Domenica 20 fino a Mercoledì 23, ovvero nel periodo di massima intensità dell’Anticiclone Africano, i termometri supereranno diffusamente i 34-35 gradi al Nord e al Centro, toccando punte di 37-38 gradi in molte località della Pianura Padana e nelle zone interne di Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria. Difficilmente si raggiungerà la soglia dei 40°C ma ci andremo molto vicini, specialmente a inizio settimana. Anche di notte le temperature si manterranno elevate e saranno spesso associate ad alti tassi di umidità, specie nelle grandi città e nelle zone di mare. Dunque si farà fatica anche a dormire bene.

Al Sud ma anche sui settori adriatici del Centro il caldo sarà più moderato. Come dicevamo prima le temperature saranno mediamente più basse, così come i tassi di umidità relativa. I termometri rimarranno in genere al di sotto dei 33-34 gradi, solo localmente avremo qualche punta di 35-36 gradi nelle zone interne, ma non dovremmo andare oltre. Insomma nulla di eclatante per il Meridione, abituato a ondate di calore ben più estreme.

Durata del caldo

Il grande caldo africano dovrebbe persistere fino al 23-24 Agosto, per poi attenuarsi. Dunque la buona notizia è che la durata, seppur importante, non dovrebbe essere paragonabile a quella dell’ondata di Luglio. Dal 25-26 Agosto, come vi abbiamo già accennato in altri articoli, aria più instabile e via via più fresca di origine atlantica dovrebbe scalzare via calura e afa dall’Italia, a cominciare dalle regioni settentrionali e poi in estensione al resto della penisola.

Questa è però una tendenza da rivedere nei prossimi aggiornamenti visto che manca ancora molto tempo e i cambiamenti sono sempre dietro l’angolo.