Le giornate gradevoli e le notti refrigeranti saranno ben presto un ricordo. Potremo godere di questo clima confortevole per almeno altri tre giorni, dopodiché gli scenari meteo cambieranno improvvisamente su tutto il Mediterraneo.

Tornerà proprio lui, l’anticiclone africano, destinato a inglobare tutta Italia per giorni e giorni, contribuendo ad un costante aumento delle temperature e all’aumento dell’umidità nei bassi strati.

Quando torna il caldo?

Le prime avvisaglie del cambiamento meteo arriveranno da venerdì 11 Agosto, quando percepiremo un aumento delle temperature rispetto ai giorni precedenti. La colonnina di mercurio si piazzerà tra i 26 e i 33°C su gran parte d’Italia.

Caldo via via più intenso

Non sarà un’ondata di caldo forte e improvvisa, bensì molto lunga e crescente. Le temperature saliranno col passare dei giorni, fino a diventare piuttosto alte attorno a Ferragosto.

Il 15 Agosto con alta probabilità sarà una giornata stabile e calda su quasi tutta Italia, con picchi di temperatura fino a 37°C nelle zone interne del centro-sud e delle isole maggiori.

Caldo ancor più intenso dopo Ferragosto

Il caldo abbraccerà tutta Italia, anche il nord Italia al netto di qualche forte temporale che si manifesterà sporadicamente in questo lungo periodo anticiclonico. Le temperature più alte potremmo raggiungerle tra il 16 e il 22 Agosto: non escludiamo anche il ritorno dei 40°C su qualche località del sud.

Il caldo sarà estremo?

Per il momento non si prevedono estremi meteo in tal senso. L’ondata di caldo sarà, probabilmente, molto lunga e importante, ma siamo lontani dall’intensità del caldo percepita a Luglio.

L’afa si farà sentire col passare dei giorni, specie dopo Ferragosto. L’umidità, infatti, tenderà ad aumentare costantemente di giorno in giorno per via della persistenza eccessiva dell’anticiclone sul Mediterraneo.

Non si prevedono ad ora svolte meteo degne di nota. Saranno l’alta pressione e il caldo i principali protagonisti delle prossime due settimane.