Il meteo estivo sta diventando troppo caldo e lo fa per troppo tempo. Un destino già scritto? Un percorso già delineato che non dovrebbe lasciare scampo. Ma su quali basi affermiamo tutto questo? Andiamolo a vedere insieme…

Gli effetti del caldo intenso ci saranno a lungo…

Manca poco meno di un mese all’inizio dell’autunno meteorologico (1 settembre), anche se per quanto ci riguarda gli step da seguire sono abbastanza chiari, Sarà facile vedere davvero ulteriori accelerazioni da parte dell’anticiclone africano, ma anche alcuni peggioramenti che molto probabilmente lasceranno il segno, ovviamente in senso negativo. Per quanto riguarda i peggioramenti, il ciclone Circe ha creato problemi in più punti.

Poi ci sarà nuovamente il caldo, comunque importante perché l’Estate risalirà di nuovo in cattedra, e lo farà anche per il Nord. Lo ripetiamo, probabilmente non si raggiungeranno le temperature fuori scala di luglio ma comunque non mancheranno punte prossime ai 40 gradi, in particolar modo dal 10 o 11 del mese.

Quanto durerà il caldo?

A questo punto la domanda è la seguente: quanto durerà l’ondata di caldo? Purtroppo, non avendo la bacchetta magica, non possiamo saperlo. Ma, alla luce della nostra esperienza, potrebbe accompagnarci verso l’ultima settimana di agosto. In altre parole, un paio di settimane di caldo africano non ce le toglierà nessuno!

Poi la situazione dovrebbe cambiare. i modelli meteo a lunghissima gittata fiutano un cambiamento che dovrebbe decretare l’invecchiamento dell’estate, ma solo quando ormai saremo arrivati ai primi di settembre. Non che magari non ci saranno belle giornate, magari non ci saranno altre ondate di caldo, ma le perturbazioni potrebbero arrivare sul Mediterraneo con molta più facilità.

Insomma, non ne usciamo prima dell’Autunno nel senso che ormai sembra tutto abbastanza delineato quindi a meno di grossi ribaltoni atmosferici. Eco che allora, l’Estate 2023, partita in sordina, è salita e sta risalendo tuttora fortemente al comando.