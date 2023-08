Non è del tutto vero che non ci sia anticiclone senza temporali. Molte volte dipende infatti da varie circostanze. Tuttavia, in linea di massima, visto che gli anticiclone portano sole e tanto caldo, sono proprio le elevate temperature a favorire lo sviluppo di quegli imponenti nuvoloni a sviluppo verticale, capaci così di provocare locali focolai temporaleschi.

Perché vi stiamo dicendo tutto ciò? Semplice, perché nei prossimi giorni gran parte del Paese sarà avvolto proprio da una calda coperta anticiclonica e per di più a matrice africana. Sole, molto caldo, ma anche temporali di calore dunque.

Dove scoppieranno? Le zone maggiormente a rischio saranno come sempre i rilievi specialmente i comparti alpini in particolare quelli del Nordovest dove occasionalmente potranno anche spingersi verso le pianure limitrofe, come accaduto in queste ultime 24 ore sul Piemonte, ad esempio.

Ma nelle ore più bollenti della giornata qualche nota d’instabilità non è da escludere nemmeno sulla dorsale appenninica centro-settentrionale.

Prestare sempre attenzione se vi avventurate in alta montagna visto che i temporali potranno anche assumere carattere di forte intensità, con improvvise raffiche di vento, intensa attività elettrica e in alcuni casi anche da grandinate.

Sul resto del Paese i prossimi giorni saranno caratterizzati invece dal bel tempo e dalle temperature che giorno dopo giorno saliranno sempre più in alto con il caldo che si farà ovviamente pesante, fastidioso facendo così salire i livelli di disagio bio-climatico.

Questo scenario ci accompagnerà quasi sicuramente per tutto il resto della settimana e probabilmente anche ben oltre visto che dagli ultimi aggiornamenti, per vedere qualche cambiamento, pare si debba attendere addirittura la fine del mese.