Le temperature sono crollate su tutta Italia grazie all’avvento di un fiume d’aria fresca nord-atlantica arrivata con gran forza nel Mediterraneo. Il fresco ha invaso tutto lo Stivale, ma questo calo termico ha prodotto parecchi effetti meteo su molte regioni. Ci riferiamo ovviamente a temporali e grandinate, arrivati soprattutto sulle regioni adriatiche e in pianura Padana.

Ora il ciclone continua a roteare in senso anti-orario sulla nostra penisola, ma l’energia in gioco comincia pian piano ad esaurirsi. Per tal motivo le piogge diventano meno violente e i chicchi di grandine meno grossi. Inoltre troviamo anche molti spazi di sereno, soprattutto al nord-ovest.

Quanto durerà il fresco?

Naturalmente la domanda che ora tutti si pongono riguarda la durata effettiva di questo clima piacevole. Questa previsione non piacerà a tanti di voi, ma la realtà dei fatti è irreversibile. L’aria fresca persisterà in Italia almeno fino a martedì 7 Agosto, dopodiché le temperature torneranno pian piano a salire su tutta Italia.

L’anticiclone africano ingloberà tutto lo Stivale nel corso della prossima settimana, ma a quanto pare il nucleo più caldo sub-tropicale resterà ben distante dal Mediterraneo. Questo significa che farà più caldo ma senza grandi eccessi. Inoltre il tempo sarà spesso stabile. Insomma, sarà Estate vera a quanto pare!

Quanto detto vale per il periodo tra 8 e 12 Agosto, dopodiché le incertezze aumentano vertiginosamente man mano che la distanza temporale aumenta. Secondo le ultime emissioni dei centri di calcolo pare che l’anticiclone possa intensificarsi ulteriormente a ridosso di Ferragosto, ma anche in questo caso sembra che non ci siano le basi per una forte ondata di caldo come quelle ricevute nel mese di Luglio.

Ferragosto al caldo!

Le temperature saliranno ovunque, fino a portarsi a ridosso dei 33-35°C, ma per il momento non si prevedono eccessi estremi. Ovviamente ci ritorneremo con nuovi preziosi aggiornamenti meteo.