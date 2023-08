Le condizioni meteo attuali sulla nostra penisola vedono il persistere di una circolazione depressionaria, ereditata dalla saccatura atlantica che ha fatto il suo ingresso sul bacino del Mediterraneo fra Domenica e Lunedì.

Questa struttura depressionaria alimenta condizioni di spiccata instabilità che coinvolgono maggiormente le regioni centro-meridionali, con piogge e temporali sparsi. I fenomeni risultano però generalmente meno intensi rispetto al forte maltempo dei giorni scorsi in quanto l’arrivo di aria più fresca e il calo delle temperature delle ultime ore ha smorzato in parte i contrasti termici che in un primo momento hanno garantito fenomeni particolarmente intensi o violenti.

Ora la tendenza è per un graduale miglioramento delle condizioni meteo, che avrà luogo soprattutto nella seconda metà della settimana, grazie al progressivo rinforzo dell’alta pressione, che farà anche aumentare le temperature, ma senza eccessi. Vediamo più nel dettaglio l’evoluzione meteo per il proseguo della settimana.

Evoluzione meteo Mercoledì-Venerdì

Mercoledì 30 Agosto la depressione, seppur in allontanamento verso i Balcani, continuerà ad apportare una certa instabilità sulla nostra penisola. Previsti rovesci e temporali su Nord-Est (in miglioramento nel corso della giornata) e soprattutto al Centro (Sardegna esclusa). Qualche fenomeno anche sulle regioni del basso versante tirrenico. Altrove più asciutto, con ampi spazi soleggiati sulle due Isole e sulla Puglia.

Giovedì 31 previsto un ulteriore miglioramento. Residui rovesci sulle zone appenniniche del Centro-Sud e fra Sicilia e Calabria. Altrove tempo stabile e cieli che si presenteranno ampiamente soleggiati, soprattutto al Centro-Nord. Venerdì 1 Settembre pressione in ulteriore aumento e tempo stabile praticamente ovunque, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

Le temperature saranno in lieve aumento fra Giovedì-Venerdì, ma non andranno oltre i 29-30 gradi su gran parte del paese. Il caldo sarà quindi nella norma.

Tendenza meteo per il week end

La tendenza per il weekend vede un rinforzo dell’alta pressione e un aumento del caldo soprattutto al Centro-Sud, dove le temperature potrebbero tornare a superare (di poco) la soglia dei 30 gradi. Il tempo dovrebbe risultare stabile su tutta la penisola, con qualche addensamento nuvolosi in più sulle regioni settentrionali.

La previsione per il weekend è ancora suscettibile a variazioni per tanto vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.