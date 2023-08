L’Italia tornerà ben presto a fare i conti col caldo, quello fastidioso di origine nord-africana. Tutto merito dell’anticiclone africano che tra appena due giorni riuscirà nuovamente ad avvolgere il Mediterraneo e dove pianterà nuovamente le redini per tanti giorni consecutivi. Il meteo, dunque, a breve cambierà nettamente.

L’aria fresca ora presente in Italia sarà pian piano sostituita dalle correnti sub-tropicali, le quali da venerdì 11 Agosto provocheranno un costante e lento aumento delle temperature. Non sarà una vera e propria “fiammata africana”, bensì un aumento graduale delle temperature che ci porterà su valori decisamente superiori alle medie del periodo.

Verso un Ferragosto molto caldo

Tra 14 e 15 Agosto le temperature raggiungeranno valori prossimi ai 36-37°C su tante località interne del centro-sud e delle isole maggiori. Inoltre un po’ di afa si farà sentire sulle coste e le pianure specie in serata, quando l’umidità raggiunge i livelli più alti. Il Ferragosto sarà stabile e molto caldo, su questo non ci sono più dubbi. Al più qualche veloce temporale potrebbe lambire Alpi e Prealpi.

Lunga ondata di caldo in vista

L’aumento delle temperature proseguirà anche dopo Ferragosto e addirittura rischia di protrarsi fino alla terza decade di Agosto. Sarà un crescendo costante delle temperature e dall’afa, strettamente correlata all’aumento costante dell’umidità su pianure e coste a causa dello stazionamento dell’anticiclone sul Mediterraneo.

Al momento non si prevedono perturbazioni degne di nota capaci di spodestare l’alta pressione dall’Italia nei prossimi 15 giorni! Questo significa che andiamo incontro ad una lunga ondata di caldo, via via sempre più insopportabile col passare dei giorni, soprattutto tra 16 e 22 Agosto.

Al momento, tuttavia, non dovremmo imbatterci in picchi di caldo feroce come avvenuto a Luglio. Insomma i 47°C potrebbero essere solo un ricordo. Ma ciò non toglie che farà parecchio caldo e la colonnina di mercurio rischia di sfiorare più volte i 40°C, specie al sud, per molti giorni consecutivi.

Seguite i prossimi aggiornamenti meteo, fondamentali per scogliere ogni dubbio sull’entità di questa nuova ondata di caldo.