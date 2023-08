L’Anticiclone Africano è tornato a fare la voce grossa sull’area del Mediterraneo e sta portando a tutti gli effetti una ondata di calore sulla nostra penisola. A differenza però di quanto accaduto nel mese di Luglio, quando è stato soprattutto il Centro-Sud a soffrire le temperature più elevate, questa volta è il Centro-Nord l’area più esposta all’afflusso di aria caldo-umida di matrice sub-tropicale. Ed è qui infatti che si stanno registrano i valori più elevati, fino a 36-38 gradi sulla Pianura Padana centro-occidentale e zone interne tirreniche, specie fra Toscana e Sardegna.

La situazione nei prossimi giorni rimarrà pressoché invariata, in quanto l’Anticiclone Africano continuerà a stazionare fra Europa centro-occidentale e Italia. Anche dopo Ferragosto ci attende quindi un periodo caldo e in gran parte stabile, sebbene potranno ancora verificarsi dei temporali sparsi durante le ore pomeridiane e serali, in particolar modo sulle Alpi e (molto localizzati) sugli Appennini.

L’entità dell’ondata di caldo si farà ancora più importante, specialmente a partire dal 17-18 Agosto e poi nei primi giorni della terza decade del mese. In questa fase l’Anticiclone Africano è previsto intensificarsi ancor di più portando un ulteriore aumento delle temperature su tutta l’Italia.

Continuerà a fare più caldo al Centro-Nord dove sono attesi i picchi di 38, localmente 39-40 gradi, sulla Pianura Padana e sulle zone interne tirreniche, specie su Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna. Il caldo si farà più intenso anche al Sud, e anche qui le temperature si porteranno al di sopra delle medie, ma non dovrebbero raggiungere gli estremi che avremo sull’Italia centro-settentrionale. Inoltre su parte del Sud potrebbe agire una ventilazione settentrionale a tratti sostenuta in grado di smorzare un po’ la calura.

Spingendoci ancora più a lungo termine, non sembra esserci una via d’uscita da questa intensa ondata di caldo di matrice africana, almeno non prima degli ultimi giorni di Agosto. Secondo i principali modelli matematici infatti l’Anticiclone potrebbe stazionare sull’Italia almeno fino al 23-24 Agosto. E’ alquanto probabile quindi che vivremo ALMENO una decina di giorni di caldo intenso e tempo in prevalenza stabile, senza la minaccia di perturbazioni. Soltanto nel periodo che va dal 25-26 Agosto a fine mese lo scenario barico potrebbe mutare a favore di correnti più instabile e fresche in discesa dai quadranti settentrionali, che potrebbero penetrare nel bacino del Mediterraneo portando un refrigerio termico e dei temporali.

Si tratta tuttavia di una tendenza tutta da confermare vista l’enorme distanza temporale che ci separa. L’invito è quindi quello di seguirci e consultare i nostri prossimi aggiornamenti in cui vi potremo offrire qualche certezza in più.