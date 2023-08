La canicola africana ha davvero le ore contate: ormai non ci sono più dubbi infatti sull’imminente cambio di rotta in arrivo grazie a una intensa perturbazione di origine atlantica che impatterà la nostra penisola.

Questa perturbazione riuscirà a erodere definitivamente lo scudo anticiclonico portando forte instabilità ed un sensibile calo delle temperature ad iniziare dal Nord nella giornata di Domenica, poi sul resto d’Italia fra Lunedì e Martedì. Sarà la fine di questa lunga ed estenuante ondata di caldo.

I primi effetti in verità li avremo già Sabato, quando la vasta saccatura atlantica sarà ormai addossata alle Alpi e porterà dei temporali sull’arco alpino e a tratti su alcune zone pianeggianti del Nord-Ovest. Vediamo allora più nel dettaglio quali saranno le aree colpite dal maltempo e dai temporali nel corso di questo fine settimana.

Sabato 26 Agosto – L’Anticiclone africano inizia a perdere forza al Nord. Infiltrazioni di aria leggermente più fresca in quota apporteranno dei temporali e rovesci dalla tarda mattinata in poi sui settori alpini di Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia. Durante le ore tardo-pomeridiane e serali i fenomeni potranno estendersi anche alle aree pedemontane e pianeggianti del Piemonte centro-settentrionale e della Lombardia occidentale. Fenomeni generalmente assenti invece sui settori di Nord-Est e condizioni stabili e soleggiate su tutto il Centro-Sud. Attenzione: i temporali potranno assumere facilmente carattere di forte intensità, con grandinate anche di media-grossa taglia (oltre 5 cm) e forti colpi di vento.

Domenica 27 Agosto – Instabile con piogge e temporali (anche di forte intensità) già dal mattino su Valle d’Aosta, Piemonte, settori alpini/prealpine e alte pianure della Lombardia, in estensione fra pomeriggio-sera anche al Trentino Alto Adige. Nuvoloso con qualche pioggia anche sulla Liguria, specie zone interne. In tarda serata-nottata probabile arrivo di piogge e temporali anche su Sardegna, Toscana, Emilia. Preludio all’esteso maltempo di Lunedì che coinvolgerà gran parte del Nord, del Centro e alcuni settori del Sud.

N.b: la previsione per Domenica risulta ancora un po’ incerta per quanto concerne la localizzazione dei fenomeni, per tanto vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.