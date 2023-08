La previsione meteo per i prossimi giorni non ​lascia ​spazio a⁣ dubbi: l’anticiclone africano sta per tornare a dominare il nostro clima. Dopo un periodo di condizioni atmosferiche gradevoli e quasi normali, ci aspetta ‌un nuovo aumento delle temperature, soprattutto⁢ nella seconda metà di Agosto. Le temperature attuali sono già superiori alle medie stagionali, ⁤ma il ​peggio deve ancora arrivare.

Intensificazione del calore

Le medie stagionali verranno nuovamente e senza ‍esitazione superate. Questa volta, le aree più colpite saranno quelle a ovest e nord-ovest, con temperature massime che potrebbero raggiungere i 37-38 gradi, ma che ‍in alcuni luoghi potrebbero sfiorare i 40 ⁣gradi. Anche il sud-est e le regioni adriatiche non saranno risparmiate, con un⁣ calore diffuso in tutta l’Italia. Tuttavia, i picchi ​di⁢ Luglio non verranno raggiunti nelle suddette regioni. Attenzione, si rischiano valori sopra i 40 gradi in Sardegna.

Terni 42°C

Lucca, Firenze, Modena, Prato, Vicenza, Bologna, Caserta, Ferrara, Arezzo, Parma, Reggio nell’Emilia, Rovigo, Mantova 41°C

Pistoia, Benevento, Padova, Forlì, Piacenza, Roma, Viterbo, Como, Cremona, Sanluri, Pisa, Frosinone, Siena, Monza 40°C

Lecco, Taranto, Rieti, Alessandria, Lodi, Asti, Grosseto, Trieste, Milano, Pavia 39°C

Olbia, Salerno, Villacidro, Perugia, Ascoli Piceno, Torino, Verona, Cesena, Cosenza, Genova, Oristano, Foggia, Catania, Avellino, Massa, Varese 38°C

Latina, Verbania, Brescia, Savona, Trento, Bergamo, Aosta, Novara, Nuoro, Carrara, Ravenna, Treviso, Bolzano, La Spezia, Sondrio, Napoli 37°C

Iglesias, Matera, Vercelli, Caltanissetta, Carbonia, Cuneo, Livorno, Biella, Cagliari, Isernia, Pordenone, Macerata, Gorizia, Teramo, Urbino, Tortolì 36°C

Catanzaro, Crotone, Lecce, Palermo, Udine, Imperia, Messina, Tempio Pausania, Chieti, Sassari, Campobasso, L’Aquila, Reggio di Calabria 35°C

Belluno, Lanusei, Potenza, Venezia, Agrigento, Barletta, Rimini, Enna 34°C

Ragusa, Andria, Bari, Pescara, Ancona, Trani 33°C

Siracusa, Brindisi, Pesaro 32°C

Vibo Valentia, Trapani, Fermo 31°C

Possibili disturbi locali

Alcuni modelli di previsione internazionali indicano la possibilità⁤ di qualche disturbo nelle regioni del sud durante il weekend⁤ del 19-20 Agosto, a ‍causa di correnti d’aria relativamente più fresche provenienti da est. Questa ipotesi, se ⁣confermata, potrebbe portare a una diminuzione delle temperature e ​a qualche temporale, anche se non è possibile prevederlo con certezza in anticipo. Purtroppo, i temporali potrebbero risultare molto intensi.

Un possibile cambiamento nella‍ settimana finale di Agosto

La vera novità potrebbe arrivare nell’ultima settimana ⁣di Agosto. I modelli di‌ previsione​ continuano ‍a indicare un possibile cambiamento significativo nella circolazione ⁢atmosferica a livello continentale. Questo cambiamento potrebbe⁤ avere delle ripercussioni anche in Italia, con l’espansione di ‌una depressione nordica che potrebbe non solo far diminuire le temperature, ma anche portare a un peggioramento del tempo.

Previsioni a lungo termine

Come spesso accade, qualsiasi cambiamento inizierebbe dal Nord Italia per poi estendersi al resto della penisola,⁤ comprese le isole maggiori. Tuttavia, queste sono ‌solo ipotesi a lungo termine e dovremmo procedere con cautela. Nel frattempo, cerchiamo di sopportare questo nuovo ondata di calore.

Agosto continua a sorprenderci

Agosto continua a sorprenderci ​con​ le sue condizioni meteo. Dopo un periodo di clima piacevole, ci aspetta un nuovo aumento delle temperature. Tuttavia, ci potrebbero essere alcune sorprese nella settimana finale del mese, con la possibilità di un⁤ cambiamento significativo nella circolazione atmosferica. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Conclusione

In conclusione, l’analisi meteo prevede un nuovo⁣ ondata di calore africano, con un aumento delle temperature‍ in tutta l’Italia. Tuttavia, ci potrebbero essere alcune sorprese nella settimana finale di Agosto, con la possibilità di un cambiamento significativo​ nella circolazione atmosferica.⁢ Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti.