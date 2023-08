Un ciclone ben organizzato sta interessando gran parte dell’Italia, soprattutto le regioni del Centro e del Nord. Qui, da oltre 24 ore, si stanno verificando rovesci e intensi temporali locali. Il Nordovest è al momento il settore più colpito dalle forti piogge, con temporali che da ieri sera hanno prodotto accumuli di pioggia localmente superiori ai 100 o 150 mm. A breve il meteo peggiorerà sensibilmente anche al Sud, dove il forte caldo subtropicale verrà spazzato via dalle fresche correnti provenienti da Ovest-Nordovest.

Le temperature sono già scese in maniera significativa su gran parte del Nord e sul Medio Alto Tirreno, incluso la Sardegna. Per contro, in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia si registrano ancora valori superiori ai 35°C, ma si tratta dei residui di un’ondata di calore che sta per terminare.

Il refrigerio a breve su tutta Italia

Con certezza possiamo prevedere che entro la notte di martedì, l’intera Penisola avrà detto addio al caldo euforico, beneficiando di un clima più fresco e gradevole.

E il maltempo? Con l’avanzata dell’aria fresca verso sud-est, è prevedibile un maggiore coinvolgimento anche delle regioni meridionali, dove ci aspettiamo acquazzoni e temporali sparsi tra stasera e la giornata di martedì. Nonostante ciò, l’area principale d’interesse per le forti piogge rimane il Nord e le regioni centrali, con un rischio contenuto di precipitazioni fino a mercoledì.

Verso la fine del mese, tra mercoledì e giovedì, potremmo avere qualche pioggia residua sul versante Adriatico. Tuttavia, è previsto un miglioramento progressivo grazie al dissolversi del ciclone che nel frattempo si dirigerà verso i Balcani. Alle sue spalle, l’alta pressione si rafforzerà e pare destinata a consolidarsi nei primi giorni di settembre sull’intera Italia.

Da monitorare, però, un’eventuale ritorno del caldo intenso. Non è garantito: l’anticiclone potrebbe manifestarsi in modo moderato, portando temperature in linea con le medie stagionali. In questo scenario, potremmo avere un inizio settembre caldo di giorno ma piuttosto fresco di notte.