E’ estate e deve far caldo, questo lo sappiamo bene. Ma l’ondata di caldo che sta colpendo l’Italia da ormai ben oltre una settimana è oggettivamente qualcosa di anomalo, sia per intensità che per durata. D’altronde lo confermano i dati: stiamo registrando temperature costantemente sopra la media di molti gradi, con termometri fino a 38-40°C in molte aree del Nord e del Centro.

L’Italia non è l’unico paese peraltro a fare i conti con questa ondata di caldo. L’Anticiclone Africano si è esteso su una vasta area del continente, portando temperature roventi in Spagna, Francia, Svizzera, Austria e appunto sulla nostra penisola, nella fattispecie l’area centro-settentrionale. In molte località di questi paesi sono stati battuti anche dei record di caldo. D’altra parte l’anomalia sta anche nel fatto che un’ondata di caldo così intensa si verifichi nella seconda metà di Agosto e a ridosso della fine del mese, quando solitamente si inizia a vedere un primo cedimento della stagione estiva.

Insomma tutto questo per farvi comprendere che il clima che stiamo vivendo non è di certo la “normalità” e che quindi il preannunciato cambiamento che ci apprestiamo a vivere nei prossimi giorni non è una brutta notizia, anzi andrebbe accolto positivamente. Parliamo del sensibile calo delle temperature che fra Domenica e Lunedì/Martedì porrà fine al caldo africano grazie all’entrata sull’Italia di una saccatura fresca di origine atlantica, di cui vi stiamo parlando in maniera approfondita attraverso vari articoli sul nostro giornale.

Certo, sarà un calo termico particolarmente brusco (perderemo oltre 10-12 gradi): i valori, pensate, si porteranno anche sotto la media di qualche grado (specie verso l’inizio della prossima settimana), ma su gran parte d’Italia risulteranno comunque più vicini alla norma rispetto a come lo sono ora (e lo sono stati per lungo tempo).

Qualcuno non sarà proprio contento di questo netto calo delle temperature, pensiamo a chi magari si troverà in vacanza e si vorrà godere ancora il mare. Ma al contempo siamo certi che il cambiamento sarà ben accolto dalla maggior parte di voi che ci state leggendo, perché le temperature e i tassi di umidità di questo periodo (nelle grandi città ma non solo) rendono davvero spiacevole la vita all’aperto. Per non parlare dei rischi che il caldo eccessivo comporta soprattutto sulle fasce più fragili.

In tutto questo, ci sarà però uno scotto da pagare ed è quello dei fenomeni intensi. L’arrivo così irruento di questa massa d’aria fresca su un Mediterraneo bollente determinerà inevitabilmente dei temporali violenti. Questo accadrà soprattutto Domenica al Nord e poi Lunedì sulle regioni settentrionali e centrali, dove potranno verificarsi nubifragi, temporali con grandine di grosse dimensioni e venti forti. Ci auguriamo naturalmente che il maltempo non provochi troppi danni, ma purtroppo, con tali contrasti termici e tutta questa energia in gioco, sarà difficile evitare fenomeni di questo tipo.

Vi raccomandiamo di rimanere aggiornati sul nostro sito e consultare le previsioni per avere maggiori dettagli sull’ondata di maltempo in arrivo.