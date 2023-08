Cari lettori e meteo appassionati, continuate a chiederci con una certa costanza la seguente cosa. Quando finirà questo caldo così intenso? Per la verità, prima di tutto, sarebbe opportuno chiamarlo ultra estremo, soprattutto per le regioni tirreniche e il Nord Italia.

Siamo sul finire dell’Estate meteorologica, in un momento dove dovremmo avere regolarmente maniche lunghe o golfini nottetempo o di prima mattina. E invece se durante il giorno si boccheggia, di notte si respira poco o nulla, con nottate bollenti.

Minime altissime, anche superiori a 25 gradi, che dovrebbero essere appannaggio solo delle zone costiere, ma che invece risultano assai diffuse, per altro con tassi di umidità elevati.

Caldo estremo? No, è iper estremo!

Oltretutto, anche le montagne sono in grande sofferenza così come i nostri ghiacciai. Fa caldissimo pure in montagna, anzi, le temperature sono semplicemente folli (la notizia dello zero termico a 5000 metri ha fatto il giro del web).

Nessuno si salva, volendo vedere un po’ il Meridione orientale, poiché è alle prese con deboli refoli di aria relativamente fresca da est. Non è un caldo così feroce, ma comunque ai limiti dell’accettabile per tali regioni e per giunta in risalita nei prossimi giorni.

Come finirà il tutto?

Questa è una domanda lecita, perché sappiamo che alla fine delle ondate di calore più forti l’energia in gioco è abnorme e quindi la possibilità di fenomeni meteo estremi è assolutamente concreta.

Per prima cosa, la data definitiva risulta essere Sabato 26 Agosto per il Nord, con un flusso fresco che rapidamente si propagherà al Centro e al Sud, con un calo notevole delle temperature e dei tassi di afa (si rientra in media, niente Autunno!)

Ovviamente è decisamente impossibile pensare adesso a che tipo di fenomenologia ci sarà tra qualche giorno. Sappiamo che di solito il passaggio da caldo estremo a fresco non è affatto indolore…