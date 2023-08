L’estate del ⁢2023 è caratterizzata da condizioni meteo ​estreme, tra cui ondate di calore e ​violenti temporali.⁤ Questi fenomeni ‌sono due facce della stessa medaglia e⁣ non ‌sono ancora finiti. L’anticiclone africano è pronto ⁣a scatenare ulteriori⁤ ondate di calore in Italia.

Ondata di Calore in Arrivo

A differenza di ‌quanto accaduto ‌a Luglio, questa volta sarà l’Italia Centro-Settentrionale a subire​ la calura più intensa, anche se non raggiungeremo ‍le temperature estreme di circa un mese fa. Il cuore dell’alta pressione africana, con la​ sua bolla⁣ calda in quota, si posizionerà tra la Francia e le regioni alpine.

Il⁣ Grande Caldo e ⁣le Sue Conseguenze

Il grande caldo non arriverà subito, ma a partire dal weekend quando la bolla di caldo inizierà a risalire dal Mediterraneo Occidentale ⁢verso la Francia. Le temperature saliranno fino ‍a picchi ​non lontani⁢ dai 40⁢ gradi, anche se isolati. Le regioni meridionali si troveranno invece più ai margini della calura, a⁣ parte la⁣ Sardegna e la Campania dove i valori massimi ‌potrebbero‌ spingersi localmente fino a picchi ​di 38-40 gradi. Questa nuova ondata di calore, legata all’espansione a nord dell’anticiclone subtropicale, si preannuncia soprattutto persistente.

La Fine del Caldo​ e la Depressione Atlantica

Le temperature elevate si raggiungeranno grazie alla potenza‍ dell’anticiclone in quota, che schiaccerà verso il basso ‍la massa d’aria comprimendola e ‌quindi⁤ surriscaldandola. Avremo un caldo anomalo in ‌buona parte dell’Europa ‍Centro-Occidentale, il⁣ peggiore dell’estate.

Le Manovre della Depressione Atlantica

Per la⁢ fine di ​questa ondata di calore sull’Italia, con l’anticiclone‍ africano che non ​mollerà la presa prima di una decina⁢ di⁢ giorni,⁤ tutto è legato alle manovre⁤ della depressione atlantica e al suo possibile spostamento verso est, dal Regno Unito in direzione ​del Mare del Nord e della Scandinavia. Se ​questo cambio di circolazione⁣ dovesse avvenire, ci sarebbe sicuramente la concreta possibilità che l’anticiclone africano​ possa sgonfiarsi, aprendo così la strada alle correnti atlantiche verso l’Italia. Il momento di questo cambiamento si ‌può ipotizzare a partire dal⁤ 26-27 Agosto.

Un ⁣Caldo Anomalo e Violenti Temporali

Prima di tutto,⁤ ci sarà da fare i conti con il ‍caldo che sarà piuttosto anomalo ⁣ed esagerato per il periodo. Lo stop al caldo non avverrebbe ‌in modo​ indolore, ma attraverso violenti temporali nel momento del brusco ingresso dell’aria più fresca.

In ‌conclusione, l’estate del​ 2023 è stata caratterizzata ⁣da​ estremi meteo,⁢ tra cui ondate di ‌calore e violenti temporali, dovuti principalmente all’anticiclone africano. La fine di questa ondata di calore è⁣ legata alle manovre ‌della depressione atlantica e​ al suo possibile spostamento verso est.