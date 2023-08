Il dominio dell’alta pressione‌ nordafricana sembra essere giunto al ​termine, lasciando​ spazio alle correnti più fresche provenienti dal Nord Atlantico. Sì, l’ondata ‌di calore ⁣che ha⁣ pervaso l’Italia sta per⁣ concludersi. Infatti, a partire dal prossimo fine settimana, assisteremo a un notevole cambiamento del meteo ​ che ⁤interesserà l’intera⁤ penisola.

La⁤ situazione meteo attuale

Un’ultima settimana di caldo ​intenso

Per essere precisi, fino a sabato dovremo ancora sopportare temperature ⁢molto elevate in tutto il ‍Paese,⁢ in particolare in Val Padana, Lazio, Toscana, Umbria​ e lungo la costa tirrenica, dove si prevedono temperature che potrebbero raggiungere i 39-40 °C. Anche il Sud ⁣e l’Adriatico medio-basso⁣ sentiranno l’effetto‍ del caldo subtropicale, sebbene⁤ negli ultimi⁢ giorni siano stati risparmiati dal caldo eccessivo grazie ‌ai venti deboli ​settentrionali che hanno mantenuto le temperature vicine o leggermente superiori alle medie stagionali.

Questo‍ non ha⁣ nulla a che fare ⁢con le anomalie eccessive che⁣ hanno colpito⁤ il Nord e il Medio Alto Tirreno, dove le‌ temperature sono state almeno​ 10 °C‌ superiori alla media.

Quindi, fino⁣ a ⁣sabato, dovremo affrontare un⁣ caldo⁣ intenso, afoso, a volte insopportabile, soprattutto​ sulle coste a causa dell’elevata umidità.

Il cambiamento previsto per il fine settimana

Ma eccoci alla svolta che si verificherà⁤ domenica 27 agosto. Questa è la data⁢ da⁣ segnare sul ‌calendario, perché porterà un ⁤significativo cambiamento del meteo, a partire dal Nord Italia, che⁢ è stato‍ duramente colpito dal ‌caldo negli ultimi giorni.

Le ultime simulazioni indicano​ il passaggio di un​ fronte freddo proveniente dalla Francia e, ⁢prima‌ ancora, dal Nord Atlantico, che potrebbe ⁢causare forti ⁤temporali,⁣ grandinate, raffiche di⁣ vento ‍e ⁢anche un‌ notevole calo delle temperature. ⁢Il caldo continuerà a‍ farsi⁤ sentire ⁣al centro e al sud, ma è solo questione di ore, ​considerando che nelle prime ​ore di lunedì le temperature cadranno praticamente in ogni⁤ parte d’Italia.

Le previsioni per‌ la prossima settimana

Un rinfrescamento generale

Ricapitolando, dovremo ancora sopportare il caldo intenso,⁢ almeno fino a ⁣sabato, da nord a sud. Poi, da domenica, le temperature inizieranno a scendere nel nord, accompagnate dall’arrivo​ di rovesci, forti acquazzoni e temporali. ⁤Entro l’inizio della prossima settimana, tutta l’Italia potrà godere di un’aria più fresca e gradevole, sia di notte che di giorno.

Condizioni meteo instabili

Le condizioni meteo ⁣ saranno molto instabili e movimentate negli ultimi giorni di agosto, per un finale di estate meteorologica che si preannuncia‍ tutt’altro che africano.

In conclusione, dopo una settimana di caldo⁣ intenso, l’Italia si prepara a un significativo cambiamento del⁤ meteo con l’arrivo ⁣di correnti più fresche dal Nord Atlantico. Questo porterà a ​un calo delle temperature e a condizioni meteo più instabili, con possibili temporali e rovesci.