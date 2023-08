Il‍ meteo​ in Italia si⁤ prepara a subire ​un nuovo ⁢impatto ⁣dell’anticiclone subtropicale, portando con sé un ⁣periodo di calore significativo, soprattutto⁤ per la sua durata. L’Estate africana ‍si ripresenta come protagonista assoluta,​ coincidendo ​con il periodo di Ferragosto, e si ‍prevede un possibile cambiamento climatico solo verso la fine del mese.

Il fenomeno atmosferico è noto come effetto dome, ovvero cupola. L'”effetto dome” o “cupola di alta pressione” si riferisce a un’area di alta pressione atmosferica in cui l’aria si abbassa e comprime. Queste cupole di alta pressione possono causare temperature molto elevate al suolo perché intrappolano l’aria calda in un’area specifica, impedendo alle brezze rinfrescanti o ai fronti meteorologici di entrare e portare sollievo.

Il ritorno dell’anticiclone africano e l’intensificazione del calore

La fine di questa ondata di calore non sembra essere imminente, con l’anticiclone​ africano che potrebbe cedere solo negli ultimi giorni di Agosto. Nel frattempo, il calore si intensificherà, raggiungendo il suo picco a ‌partire dal prossimo fine settimana. Però, il caldo è già anomalo in molte parti d’Italia.

Non si ‌prevede un‌ calore estremo come quello registrato a Luglio, in particolare al Sud, dove si sono raggiunte‌ temperature di ‍oltre 45-48 gradi. Questa volta, il calore colpirà più direttamente il Centro-Nord, con temperature che potrebbero occasionalmente⁣ avvicinarsi ai 40 gradi. Infatti, a cupola di alta pressione avrà i suoi massimi in Francia, per poi espandersi verso la Francia ed il Sud dell’Inghilterra.

Quando potrebbe terminare ‍l’ondata di calore?

Dopo i primi giorni della prossima ⁢settimana, potrebbe verificarsi un cambiamento⁣ nella circolazione a livello europeo, con lo spostamento della depressione atlantica, responsabile del richiamo del caldo africano, verso il​ Mare del Nord e la Germania, questo favorirebbe una riduzione anche sensibile della temperatura in Francia, con il rischio di infiltrazioni di aria instabile attraverso le Alpi, con temporlai verso il Nord Italia.

Correnti instabili atlantiche in​ rotta verso il Mediterraneo

Se questa ipotesi dovesse concretizzarsi, si creerebbero le condizioni per l’arrivo di⁣ correnti‍ più fresche e instabili, dapprima verso l’Europa⁣ Centro-Occidentale e poi verso l’Italia del Nord. Successivamente si potrebbe aprire un varco nell’alta pressione in Italia, con il transito di una saccatura, con l’effetto di rompere la stagione estiva nel post Ferragosto.

In questo modo, l’anticiclone africano si‍ indebolirebbe e sarebbe costretto a ritirarsi verso latitudini più basse.

Possibili temporali e ‍fenomeni intensi

Un’ondata di temporali potrebbe irrompere, a seguito⁢ di una o più perturbazioni atlantiche, prima al Nord e poi nelle regioni centrali. Ci ‍sarebbe ​la possibilità di fenomeni potenzialmente intensi,‍ data l’energia accumulata dal calore​ precedente prima di scontrarsi con l’aria fresca atlantica.

Un finale di Agosto ‍instabile?

Questa è una tendenza ‌ancora lontana ​e quindi da confermare. La fine di Agosto potrebbe essere simile‌ all’inizio​ del mese o alla fine di luglio, ⁤caratterizzata da instabilità e clima ⁤più⁤ fresco, anche se l’entità di questo cambiamento climatico è ancora da valutare. Ma dalla parte di un prossimo refrigerio c’è il naturale declino della stagione astronomica estiva.

La fine dell’Estate molto calda: una questione ancora‌ incerta

Non possiamo ancora dire con certezza se ci troveremo di ​fronte alla classica fine dell’Estate. Un tempo, ⁤la ⁢tempesta di fine estate coincideva con il‌ Ferragosto, ma ora le stagioni estive sembrano non avere fine, con un prolungamento che spesso si estende fino a ​Settembre.

Per ora, l’Italia si prepara ‌a un nuovo periodo di calore dovuto all’anticiclone ​africano, con un possibile​ cambiamento del meteo solo verso la fine di Agosto. Tuttavia, la situazione è ancora incerta e richiede ulteriori conferme.