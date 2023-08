Il meteo⁤ dell’Italia: una divisione tra Nord⁣ e Sud

In quest’Estate abbiamo visto spesso l’Italia spaccata in due, con un‍ Nord alle prese con temporali⁣ e un Sud in balia del calore. Data questa situazione, le regioni settentrionali ⁣dell’Italia hanno avuto temperature medie ⁤stagionali più prossime alla media con frequenti temporali, ⁤specialmente nelle Alpi. Il Sud viceversa ha avuto a che fare con clima più caldo e temperature sino a picchi record. In quest’inizio Agosto c’è stato uno stravolgimento, con aria fresca dilagata ovunque, ma ora c’è di nuovo il caldo alle porte.

Per ⁣tranquillizzare tutti, non​ sarà nulla ​di simile all’onda di calore ‌estrema che abbiamo sperimentato nel mese di Luglio. Tra l’altro stavolta il caldo potrebbe interessare più diffusamente l’Italia, ma con connotati più moderati.

Un modello ricorrente, ‌ma meno intenso

L’Italia: una ‌terra⁢ di mezzo

L’Italia ‍si trova⁣ spesso in una posizione⁤ intermedia, tra i fronti ‍atlantici attivi che lambiscono⁤ frequentemente le regioni del Nord ⁤e del Nord-Est,‍ e il promontorio subtropicale ⁢africano che continua a risalire‌ di⁢ latitudine con forza e frequenza. Di⁢ conseguenza, il nostro Paese ⁢è spesso un luogo di contrasti tra masse d’aria molto diverse, con il conseguente‍ rischio di​ fenomeni meteo severi.

Possibili pericoli, sebbene meno ⁣pronunciati

Nella seconda parte di settimana e soprattutto nel periodo di Ferragosto si creerà di nuovo questo schema, con il Nord Italia lambito da temporali che probabilmente coinvolgeranno più da vicino le Alpi. Il caldo sembra però coinvolgere tutta Italia, compresa la Val Padana.

Significative variazioni in Agosto?

Alta pressione e possibili cambiamenti

L’alta pressione con un certo apporto africano dovrebbe influenzare anche le regioni del Nord, portando sole e temperature in‌ aumento, ma ⁢senza‍ eccessi. ‍Tuttavia, è importante prestare ⁤attenzione all’influenza delle correnti atlantiche, che tenteranno di scendere di latitudine.

Un brusco⁣ cambiamento del tempo in arrivo?

Le ultime proiezioni dei centri meteo indicano che l’anticiclone ed il caldo potrebbero insistere sin verso il 20 Agosto. Detto che non sarà un caldo così estremo, ci sarà però un accumulo d’energia importante, pronto ad essere speso alla prima irruzione d’aria fresca. Ciò potrebbe avvenire nella terza decade d’Agosto, con modalità tutte da definire che potrebbero favorire nuovi fenomeni estremi.