METEO SINO AL 16 AGOSTO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Inizia a rinforzare l’anticiclone sull’Italia, in vista di un weekend all’insegna del meteo stabile e con temperature in aumento. Qualche locale temporale si limiterà a coinvolgere l’Arco Alpino. Ci attende quindi caldo ma senza eccessi. L’aria rovente africana resta per il momento limitata alla Spagna dove si sono toccate temperature anche da record.

Presto i flussi africani si faranno sentire in modo più diretto sull’Italia, in quanto l’anticiclone africano si rafforzerà, spostando il proprio asse più verso il bacino centrale del Mediterraneo. Il caldo è quindi atteso in decisa intensificazione nel corso del ponte di Ferragosto. Non mancheranno picchi superiori ai 35-37 gradi, ma ci saranno anche maggiori temporali sull’area alpina.

Il caldo risulterà più intenso al Centro-Nord, con anche afa crescente in Val Padana ed in generale sulle aree litoranee. Il predominio del caldo africano parrebbe confermato anche per dopo Ferragosto, sempre con qualche incertezza instabile sul Nord Italia, ma si tratterà sempre di sviluppo di temporali a carattere locale sulle Alpi.

La colonnina di mercurio potrebbe toccare picchi anche prossimi ai 40 gradi verso il 18-20 Agosto, quando le proiezioni dei centri meteo indicano una possibile recrudescenza della canicola africana, per via di un ulteriore rinforzo del promontorio anticiclonico. La cosiddetta rottura d’Estate, che in genere avveniva dopo Ferragosto, quest’anno appare molto lontana.

NEL DETTAGLIO

Sabato 12 Agosto: prevalenza di bel tempo, ma qualche temporale in più tra pomeriggio e sera sulle Alpi. Non mancheranno rovesci anche sull’entroterra ligure., Atteso un lieve aumento delle temperature con caldo moderato e picchi fino a 35 gradi.

Domenica 13 Agosto: diffusamente soleggiato, ma si confermano temporali sulle Alpi e sull’interno della Liguria tra pomeriggio e sera.

Lunedì 14 Agosto: sempre tanto sole e qualche temporale diurno sulle Alpi Centro-Occidentali.

Ulteriori tendenze meteo: caldo e afa in aumento per Ferragosto. Atteso qualche ulteriore temporale di calore essenzialmente sulle Alpi. Lo scenario non varierà nemmeno nei giorni a seguire.