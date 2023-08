Da alcuni giorni vi stiamo parlando di una vera e propria rottura estiva che si concretizzerà nel finale di agosto. Ebbene, il caldo africano si farà da parte a partire dal prossimo fine settimana, lasciando spazio a correnti molto più fresche di origine nord atlantica. Queste non solo determineranno un calo delle temperature, ma porteranno anche acquazzoni, temporali e locali grandinate. Insomma, siamo di fronte a una svolta meteo significativa che potrebbe avere ripercussioni anche all’inizio di settembre.

L’avvio dell’Autunno meteorologico

In questo articolo parleremo proprio dell’avvio dell’autunno meteorologico. Sul calendario climatico, l’autunno inizierà il 1° settembre, come di consueto. Ma sarà così anche per le condizioni meteo effettive? Ovviamente, non dobbiamo aspettarci un inizio settembre con piogge incessanti, numerosi temporali e la necessità di indossare abiti pesanti. Sicuramente ci saranno giornate dal sapore più autunnale che estivo, ma non possiamo escludere l’arrivo di nuove ondate di caldo.

Va considerato che le recenti estati ci hanno offerto periodi caldi, talvolta molto intensi, sia in settembre che in ottobre. La domanda del momento è: avremo un caldo intenso e soffocante anche a settembre?

È difficile dare una risposta definitiva, ma al momento, seguendo le ultime simulazioni modellistiche a lungo termine, sembra che l’intensa calura africana potrebbe ritirarsi. Tuttavia, ciò non significa che settembre sarà del tutto privo di caldo; ci saranno sicuramente periodi anticiclonici e, di conseguenza, giornate calde ma senza eccessi, in sintonia con la tipica estate settembrina.

Tra caldo e fresco

Questi momenti di stabilità e caldo potrebbero alternarsi a periodi molto più perturbati e freschi, in linea con l’evoluzione stagionale. I primi giorni di settembre saranno influenzati dall’incursione fresca di fine agosto, pertanto potrebbero presentare temperature sotto la media e notevole instabilità da nord a sud. Ovviamente, torneremo a parlare di questa instabilità nei prossimi giorni, data la relativa lontananza temporale dall’evento.

In sintesi, il meteo di inizio autunno potrebbe mostrarsi dinamico, alternando giornate stabili e calde, ma senza eccessi, a giorni più freschi e turbolenti, in perfetta armonia con l’avvento dell’autunno meteorologico.