Mancano ormai pochi giorni al termine di agosto, e l’attenzione meteo si sposta inevitabilmente sull’evoluzione dei primi giorni di settembre e, dunque, sull’inizio dell’autunno meteorologico. Il caldo nordafricano sarà presto un ricordo grazie alla presenza di un vasto ciclone nel Mediterraneo, alimentato da correnti fresche nord-atlantiche. Queste correnti stanno provocando un marcato peggioramento sul Nord, caratterizzato da piogge e locali forti temporali.

Il maltempo dominerà gran parte della penisola nei prossimi giorni, fino alla fine di agosto, poiché il ciclone resterà stazionario nel Mediterraneo e manterrà a debita distanza l’anticiclone nordafricano.

L’avvio di Settembre

Ma avrà questo ciclone effetti anche sull’inizio di settembre? La risposta è sì. Le correnti più fresche provenienti dal nord-ovest saranno ancora percepite, seppur in modo attenuato, anche nei primi giorni di settembre. Tuttavia, esse saranno essenziali per tenere lontano il caldo intenso nordafricano. Per essere chiari, è molto probabile una temporanea ricomparsa dell’alta pressione, ma quasi certamente priva di aria molto calda subtropicale.

Questo significa che le temperature inizieranno gradualmente a salire, stabilizzandosi intorno alle medie stagionali, e forse un po’ al di sopra, soprattutto nelle regioni del Centro-Sud e nelle principali isole.

Pertanto, l’inizio di settembre potrebbe essere leggermente più stabile e caldo per tutti, ma senza eccessi. In sintesi, potremmo sperimentare giornate tipiche dell’estate di settembre, fenomeno sempre meno frequente negli ultimi decenni.

Ipotesi più fredde!

Inoltre, seguendo le ultime simulazioni modellistiche, sembra che il ritorno dell’alta pressione potrebbe essere breve, poiché nuove correnti fresche dai quadranti settentrionali potrebbero imporsi. Addirittura, il modello americano GFS anticipa un potenziale colpo di scena alla fine della prima decade di settembre: un ipotetico scenario caratterizzato da correnti fredde dall’Europa orientale, che potrebbero portare a un netto calo delle temperature su valori tipici della fine dell’autunno.

Tuttavia, si tratta di mere proiezioni a lungo termine, che saranno sicuramente aggiornate nei prossimi giorni. Vi invitiamo a seguire costantemente l’evoluzione meteo riguardante l’inizio di settembre sul nostro portale, meteogiornale.it.