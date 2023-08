Non è uno scherzo! Per quanto possa sembrare incredibile, sta per tornare il grande caldo africano, quello capace di riportare i termometri fino a toccare la soglia dei 40°C. Non sarà ovviamente così per tutti, ma il caldo si farà comunque sentire da Nord a Sud.

Insomma, proprio all’inizio dell’Autunno meteorologico e soprattutto dopo questi ultimi giorni trascorsi tra nubi, piogge e fresco, ecco che l’atmosfera ci riserva proprio un’inaspettata sorpresa.

Cosa accadrà dunque nei prossimi giorni? Per quale ragione alcune zone del Paese torneranno a vedere valori così elevati di caldo? Beh, pare ovviamente superfluo dire che il responsabile di questa ennesima fase di caldo un po’ esagerato per il periodo è l‘anticiclone africano. Con un’astuta ed improvvisa mossa, riuscirà a riprendersi il dominio in area mediterranea riportando così il grande caldo anche sul nostro Paese.

Le temperature inizieranno a salire in forma evidente già dalle prossime 24 ore anche se la fase più calda prenderà il via proprio a cavallo del prossimo e primo weekend di Settembre. La bolla d’aria calda in arrivo dalle bollenti terre africane inizierà ad avvolgere dapprima le regioni del Sud e la Sicilia, questo in quel di Sabato, poi da Domenica si estenderà anche al resto del Paese.

Ci saranno tuttavia da fare alcune precisazioni. In primo luogo le temperature fino a 40°C si registreranno tra Domenica e l’inizio della prossima settimana segnatamente sulle due Isole Maggiori e su alcuni angoli interni della Puglia. Al Centro e al Nord infatti, le colonnine di mercurio saliranno in forma meno evidente con valori che potranno superare solo di poco la soglia dei 30°C.

Da aggiungere inoltre che sulle regioni settentrionali e nelle aree interne del Centro, continuerà a fare freschino la notte e nelle prime ore del mattino questo grazie anche al fatto che le giornate si sono ormai accorciate di parecchio.

Insomma, se è vero che si torneranno a toccare i 40°C è altrettanto vero che un caldo così inteso sarà solo a carico delle regioni prima menzionate.