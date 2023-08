Siamo alle porte di una fase meteo dettata da caldo veramente estremo per la stagione. Un anticiclone imponente sta per coinvolgerci e porterà temperature insane, sia di giorno, sia di notte. Ecco i motivi per cui dobbiamo riflettere su una situazione che di normale non ha nulla

Fine estate? Ma se durerà ancora a lungo…

In primo luogo, ecco la prima riflessione. Stiamo per vivere un’anomalia degna degli annali meteorologici: farà veramente caldo, ma la cosa preoccupante è che l’Estate dovrebbe essere indeciso declino. E invece da una ventina d’anni a questa parte stiamo assistendo ad anticicloni davvero mastodontici anche a fine Agosto, e in tali casi persino in pieno Settembre.

Nulla ci vieta che il prossimo mese proponga scenari autunnali e fresco anticipato, ne abbiamo discusso in altri nostri articoli. Ma noi non andiamo a vedere queste tendenze meteo a lungo termine e ci soffermiamo nei prossimi 10 giorni. Dove le previsioni sono assolutamente chiare e tonde.

Un pattern estremamente anomalo

Ovviamente, le altre due anomalie sono l’estensione e la durata. La prima è che coinvolgerà un’area gigantesca: non occupa più solo il Bacino del Mediterraneo, ma arriverà fino alla Danimarca! Una anomalia a livello europeo davvero eccezionale, il cui cuore è incentrato tra Spagna e Francia, con valori di caldo davvero storici.

Per ovvi motivi, le aree italiane che risentiranno della maggiore anomalia saranno quelle di Nord-Ovest, la Toscana e la Sardegna. Non che altrove non farà caldo, ma per il Meridione sarà una fase meteo meno rovente rispetto a quella folle di Luglio.

Infine la durata. 10 o 12 giorni di anticiclone di questo tipo sono una semplice follia climatica. Non c’è niente di normale in questo pattern meteo e purtroppo dobbiamo fare i conti che queste configurazioni a larga scala diventeranno sempre più frequenti negli anni a venire.