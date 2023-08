Previsioni Meteo: Arriva l’Anticiclone Africano

Nel corso‌ degli ultimi ‍giorni, abbiamo goduto di un clima piacevole grazie all’anticiclone delle Azzorre e alle correnti fresche e secche. Tuttavia, le previsioni meteo⁤ indicano che questo periodo di tranquillità sta per terminare. L’anticiclone africano⁣ sta‍ per riportare ⁤l’Italia sotto l’incudine del caldo,​ dell’afa e del disagio bio-climatico. Prepariamoci quindi‌ per un’altra ondata di calore africana, che si prevede intensa e⁣ duratura.

Quando Inizierà ‍il Caldo?

Le previsioni meteo indicano che il caldo‍ inizierà a farsi sentire già da Giovedì,⁣ con ⁤un⁢ aumento delle temperature da Nord a Sud. In particolare, la Sardegna sarà la prima a risentirne, con i termometri ​che entro Venerdì potrebbero ​raggiungere picchi di 38/39°C nell’area più meridionale dell’isola.

Temperature al Centro e al Sud

Le previsioni ‍meteo per Venerdì ⁢indicano punte di 35/36°C al Sud e su gran parte del Centro, mentre al Nord le temperature saliranno più lentamente, ⁣fermandosi intorno ai 32/33°C.

Temperature‌ al Nord

Le previsioni​ meteo per il weekend indicano ⁤un ulteriore aumento delle temperature, soprattutto al Centro e⁣ al Nord. Tra Sabato 12 e Domenica 13, ‌si prevedono picchi di 36/37°C al Centro e di 34/35°C al Nord.

Effetti del Caldo e dell’Afa

Il caldo e ‍l’afa non‍ saranno ⁤solo scomodi, ma potrebbero diventare‌ fastidiosi. Le previsioni meteo indicano il ritorno delle notti tropicali, con temperature minime in deciso aumento e ben sopra la soglia dei 20°C, valore oltre il quale si⁣ definiscono notti tropicali.

Prossima Settimana

Le brutte notizie ⁢per gli amanti del fresco non finiscono qui. Le previsioni⁢ meteo per la prossima ‍settimana indicano⁢ che l’anticiclone africano potrebbe intensificarsi ulteriormente, ⁢portando le temperature a livelli molto ⁣elevati rispetto ‍ai nostri consueti standard⁢ climatici estivi. Insomma i 40 gradi saranno del tutto alla portata sulle solite zone (isole maggiori, centro e sud).

Valori Eccezionali

Se le previsioni meteo attuali si rivelassero⁢ accurate, la prossima settimana potremmo assistere ⁢a valori eccezionali di temperatura, da Nord a ​Sud. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti‌ prima di confermare queste previsioni.

Conclusione

In​ conclusione, le ⁢previsioni meteo indicano l’arrivo di un’onda ⁢di calore⁣ africana che porterà temperature⁢ elevate, afa e⁤ notti tropicali. Gli amanti del‌ fresco ⁤dovranno prepararsi a una​ settimana di caldo intenso, con‌ valori eccezionali previsti da Nord a Sud.