La perturbazione atlantica sopraggiunta nei giorni scorsi sull’Italia ha avuto il merito di far calare sensibilmente le temperature. Siamo così passati dai valori estremi della scorsa settimana (vicini ai 40°C soprattutto al Centro-Nord) a quelli oggettivamente più gradevoli di questi giorni.

E’ vero, nelle ultime ore abbiamo registrato temperature anche al di sotto delle medie, in particolar modo sulle regioni settentrionali e centrali dove l’afflusso dell’aria fresca atlantica è stato più significativo. Ma stiamo parlando comunque di un’anomalia termica leggera e soprattutto transitoria, niente a che vedere con l’anomalia positiva delle settimane precedenti con temperature costantemente superiori di molti gradi alla media.

Evoluzione meteo dei prossimi giorni

Fatte queste dovute riflessioni, parliamo ora dell’evoluzione meteo futura. Nei prossimi giorni le condizioni meteo diverranno più stabili grazie al rinforzo di un campo anticiclonico e il caldo tornerà ad aumentare. Le temperature si porteranno più o meno intorno alla media, o poco al di sopra sul finire della settimana al Centro-Sud. Dunque nulla di eclatante almeno per il proseguo della settimana.

Il ritorno del caldo africano

La situazione potrebbe però cambiare subito dopo, cioè a partire dal 4 Settembre: con gli ultimi aggiornamenti crescono infatti le probabilità di una nuova espansione dell’Anticiclone Africano verso la nostra penisola, in particolare nei giorni compresi fra 4-8 Settembre. Il caldo potrebbe così farsi di nuovo intenso e fastidioso.

Le attuali stime dei modelli vedono temperature molto elevate soprattutto sulle due Isole Maggiori e al Sud, con valori superiori anche ai 34-35 gradi. Ma in base agli ultimi aggiornamenti il caldo non dovrebbe risparmiare nemmeno il resto d’Italia. Anche al Centro-Nord le temperature potrebbero tornare infatti a superare la soglia dei 30°C, con umidità e afa in aumento.

Parliamo quindi di valori termici ben superiori rispetto a quelle che dovrebbero essere le temperature medie della prima decade di Settembre. Ma la cosa non ci stupisce poi più di tanto visto che Settembre in passato ha regalato periodi molto caldi, come in piena estate.

In conclusione, fino al termine di questa settimana il caldo rimarrà ancora nei ranghi, ma nella prossima settimana si tornerà a fare i conti con l’Anticiclone Africano e con il suo caldo eccessivo. A ogni modo l’intensità e la durata di questa ondata di calore sono ancora da definire, per tanto vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti per saperne di più.