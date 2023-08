L’Italia è alle prese con una nuova ondata di calore di matrice africana che negli ultimi giorni ha determinato un generale incremento delle temperature, più marcato al Centro-Nord. Come vi avevamo preannunciato da tempo, si tratta di una ondata di caldo nel complesso meno intensa ed estrema rispetto a quella di Luglio, ma di certo non trascurabile.

Anzi in realtà per l’area settentrionale della penisola potrebbe rivelarsi alla fine dei conti anche più pesante di quella del mese scorso, quando proprio il Nord Italia rimase spesso ai margini della rovente cupola anticiclonica africana, mentre sulle regioni centro-meridionali si registravano temperature record oltre i 40 gradi. Invece ora è proprio il Centro-Nord ad essere il target principale di questa intensa avvezione calda e lo rimarrà ancora a lungo.

Si, perché l’Anticiclone Africano ha tutte le intenzioni di persistere per ALMENO altri 7-10 giorni sul Mediterraneo centro-occidentale. E nel corso dei prossimi giorni, ovvero fra il fine settimana e i primi giorni della prossima settimana il campo anticiclonico si farà ancor più robusto dando vita alla fase più intensa di questa ondata calda.

L’evoluzione meteo per il weekend

Come detto nel fine settimana avremo un rinforzo dell’Anticiclone a cui corrisponderà un generale ulteriore aumento termico, sia in quota che al suolo. Le condizioni meteo diverranno più stabili e faranno fatica a formarsi anche quei temporali di calore che nei giorni scorsi abbiamo visto svilupparsi su alcune zone d’Italia, soprattutto sulle Alpi.

Fra Venerdì e Domenica avremo quindi condizioni di generale bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi e caldo intenso specialmente al Nord e al Centro, dove raggiungeremo i picchi più elevati. Le giornate di Sabato e Domenica saranno quelle più bollenti: le temperature massime supereranno diffusamente i 33-34 gradi, raggiungendo punte di 37-38 gradi sulla Pianura Padana e nelle zone interne del Centro, 39-40 gradi sulla Sardegna. Al Sud i valori – seppur in aumento – saranno mediamente più bassi, in genere non oltre i 32-33 gradi, con punte localmente sui 34-35 gradi nelle zone interne.

Sole e caldo domineranno incontrastati anche all’inizio della prossima settimana, con temperature in ulteriore aumento, fino a 38-40 gradi su molte zone del Nord e del Centro.