Il ciclone, ampiamente annunciato nei precedenti editoriali, si sta consolidando nei pressi della Corsica, dove a breve raggiungerà un minimo di pressione vicino ai 991 hPa. Le condizioni meteo sono già pessime su gran parte del nord-ovest e in Sardegna, con piogge diffuse e forti temporali.

Il maltempo, tuttavia, è destinato a intensificarsi ulteriormente ad inizio settimana, non solo al Nord, ma anche sul resto della penisola. Infatti, per il meridione si tratta delle ultime ore di caldo intenso prima di un forte calo termico che potrebbe superare addirittura i 10°C in poche ore.

Ultimi attimi di caldo intenso

Il caldo africano senza dubbio lascerà l’Italia in maniera definitiva in questo finale d’agosto, nel corso della serata di lunedì. Dalla notte di martedì torneremo a respirare aria più gradevole e fresca in ogni angolo della penisola.

Ma non è tutto: correnti fresche nord atlantiche continueranno ad attraversare il Mediterraneo anche negli ultimi due giorni di agosto, nonostante il ciclone si sarà ormai quasi del tutto indebolito. Questo significa che avremo ancora a che fare con notti instabili, soprattutto sul lato Adriatico e il meridione, tra il 30 e il 31 agosto, con temperature inferiori alle medie del periodo.

Avvio di settembre come manca da tempo!

Ma passiamo al succo del discorso, ricollegandoci al titolo di questo articolo. Come si presenterà settembre? Ebbene, siamo qui a confermare le tendenze enunciate negli ultimi giorni: sembra proprio che il primo mese dell’autunno meteorologico inizierà con condizioni meteo tutto sommato stabili, ma senza il gran caldo subtropicale.

L’anticiclone tenderà a rinforzarsi nuovamente, cosa prevedibile dopo il transito del ciclone in questi ultimi giorni di agosto. Tuttavia, l’anticiclone sarà moderato, decisamente più mite rispetto agli anticicloni subtropicali che hanno caratterizzato gli ultimi due mesi. Di conseguenza, le temperature saranno in linea con le medie del periodo, regalandoci giornate calde ma senza eccessi.

Le notti, invece, saranno molto fresche: da nord a sud potremmo raggiungere temperature vicine ai 10-12°C sulle pianure e nelle valli del Nord. Quanto detto vale esclusivamente per la prima settimana del mese; dopodiché ogni previsione o tendenza diventa molto più suscettibile a cambiamenti, anche drastici.

Volendo spingerci ancora più in là, esaminando le ultime emissioni modellistiche, non sembra che vi siano ritorni di fiamma del caldo subtropicale. In sintesi, il meteo di settembre potrebbe essere caratterizzato da giornate piacevoli di giorno, ma molto fresche di notte, alternate a fasi leggermente più instabili di stampo nord atlantico.