Il clima gradevole di questi ultimi giorni purtroppo non durerà a lungo: questa è ormai una certezza. Anzi, rischiamo nuovamente di precipitare nell’altro estremo, quello che del caldo intenso, ostinato, insopportabile e molto duraturo. L’evoluzione meteo delle prossime due decade parlano chiaro: sarà il caldo il principale protagonista della scena.

Ma quando torna effettivamente il caldo?

Fino a giovedì vivremo momenti gradevoli e addirittura parecchio freschi, soprattutto di notte e all’alba quando su molte località di pianura e vallive potremo raggiungere i 13-15°C di temperatura minima. Dovremmo sfruttare al massimo questa situazione per rinfrescare le nostre abitazioni, in modo da non farci cogliere impreparati dalla nuova ondata di caldo che avrà inizio tra pochi giorni.

Dall’11 Agosto l’anticiclone africano tornerà a gonfiarsi e piantare le proprie radici nel Mediterraneo. Inizialmente non avremo a che fare con temperature esagerate, bensì con un normale caldo estivo, un po’ più marcato solo nelle zone interne lontane dal mare. Tutto questo almeno fino al 13-14 Agosto.

Ferragosto stabile e molto caldo

Le temperature cominceranno a salire con più vigore proprio a ridosso di Ferragosto. La festività per eccellenza dell’Estate sarà stabile da nord a sud, oltre che parecchio calda. Le temperature potranno sfiorare i 37-38°C nelle zone interne del centro-sud e delle isole maggiori.

Caldo crescente, verso temperature estreme?

Le simulazioni meteo modellistiche degli ultimi due giorni ci pongono davanti ad un prosieguo d’Agosto che farà molto discutere. L’ondata di caldo in arrivo non sarà forte e rapida, bensì molto prolungata nel tempo e dall’intensità crescente. Le temperature saliranno giorno dopo giorno, rendendo il clima sempre più afoso e insopportabile nella seconda metà del mese.

Come visto poc’anzi Ferragosto sarà parecchio caldo, ma le temperature continueranno a salire nei giorni successivi e anche ad inizio della terza decade di Agosto. Insomma a questo punto è facile credere che torneremo a rivelare i fatidici 40°C sullo Stivale.

L’evoluzione meteo è ancora in corso d’opera, ragion per cui potrebbero esserci variazioni. Continuate e a seguirci!